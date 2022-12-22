العاصي : المكون العربي في كركوك لديه آلاف المغيبين في سجون الاقليم

العاصي : المكون العربي في كركوك لديه آلاف المغيبين في سجون الاقليم

المستقلة/- قال رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية ، النائب عن محافظة كركوك الشيخ وصفي العاصي :” ان المكون العربي في كركوك لديه آلاف المغيبين والمختطفين في سجون الاقليم منذ العام 2005 وحتى العام 2017 ، ومازال مصيرهم مجهولا ” .

وقال العاصي في بيان :” ان كركوك الآن تشهد امنا غير مسبوق منذ 2003 ، بعد التخلص من سطوة الاحزاب الكردية ، التي كانت تسيطر على كركوك قبل فرض القانون العام 2017 “.

واضاف :” لن نقبل استبدال محافظ كركوك الحالي بمحافظ “كردي” والادارة اليوم تعمل لجميع مكونات كركوك وتطبق الشراكة “