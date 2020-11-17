العاروري يسعى للترشح الى الانتخابات الداخلية لحماس

المستقلة /سامي مراد/..نشرت مواقع إعلاميّة فلسطينية تقارير صحفيّة تتحدّث عن كواليس انتخابات 2021 الداخلية لحركة حماس ، هذه الانتخابات التي بدا من الواضح الإعداد لها والتنافس عليها قبل أوانها.

تُشير التقارير إلى أنّ القيادي البارز في حركة حماس صالح العاروري يبذل قصارى جهده للخروج بصورة جيّدة أمام سكان قطاع غزّة، من أجل تدعيم حظوظه في الانتخابات القادمة.

وقد شغل العاروري مرّتين منصبه الحاليّ في حركة حماس، وحسب القانون الداخليّ للحركة فلا يمكن لهذه الأخير الترشّح لولاية ثالثة، إذ لا يُسمح إلا بولايتين كحدّ أقصى.

من المرجح أنّ العاروري يعرف أن فرصه ضئيلة إذا ترشح لقيادة الحركة، لأنه لا يتمتع بقاعدة شعبيّة قوية بين أعضاء حماس خارج دائرة الضفة الغربية.

وقد أكّدت بعض الجهات الفلسطينية أنّ العاروري يحاول إيجاد طريقة تسمح له بطريقة ما الترشح مرة أخرى لمنصبه الحالي.

هذا وتُشير مصادر أخرى إلى أنّ العاروري يتواصل مع بعض القيادات داخل حركة حماس من أجل إيجاد مخرج قانونيّ يخوّل له الترشّح للمرة الثالثة لمنصبه.

يُدرك مسؤولون كبار داخل حركة حماس مساعي صالح العاروري الأخيرة لذلك يعمل بعضهم حاليّا لكشف مخطّطاته وإفشالها.

صالح العاروري قياديّ بارز في حركة حماس له مؤيّدوه ومعارضوه. إلّا أنّ العاروري في السنوات الماضية قد خلّف الكثير من الأعداء والمعارضين، ما يجعل الكثيرين يستبعدون احتمال وجوده مستقبلا في مناصب عليا داخل حركة حماس.