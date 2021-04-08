الطيران المدني تعلن عن إطلاق منصة عراق مسافر في مطارات البلاد

المستقلة /- اعلنت سلطة الطيران المدني، عن إطلاق منصة عراق مسافر في مطارات البلاد، مبينة ان ذلك جاء بالتعاون مع وزارة الصحة.

وقالت سلطة الطيران المدني في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، إن “وزارة الصحة اطلقت بالتعاون مع سلطة الطيران المدني العراقي منصة عراق مسافر IraqMosafer.com لتوفير الراحة للمسافرين القادمين والمغادرين من وإلى العراق والمساعدة في الحد من تقليل الانتظار على كاونترات تسجيل الدخول للطائرات”.

واضافت أن “هذه المنصة تضم قائمة بالمختبرات المعتمدة لاجراء فحص PCR طبقا لتوجيهات وزارة الصحة العراقية بالاضافة إلى قوائم مرجعية أخرى”، مشيرة إلى أنها “ستقبل فقط الشهادات الصادرة عن المختبرات المعتمدة المذكورة في المنصة”.

وأكدت أنه “بإمكان المسافرين الاطلاع على شهادات اختبار PCR الخاصة بهم في المنصة مما يجعل التنقل في المطار أسرع باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR غير التلامسي للتحقق من اصدار الشهادات ويساهم في الحد من إمكانية تزوير نتائج الفحوصات وضمان امتثال المختبرات الى اعلى المعايير”.

وتابعت انه “سيكون لزاما على المسافرين القادمين او المغادرين من وإلى العراق التسجيل في المنصة”.