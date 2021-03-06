الطيران المدني: إلزام فحص PCR والمعاملة بالمثل في حركة المسافرين

المستقلة /- أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم السبت، عن إلغاء قرارها السابق رقم (١ لسنة ۲۰۲۱)، والفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (۲۳۱ لسنة ۲۰۲۰) بشأن الدول الممنوع السفر إليها والوافدين منها.

وبينت سلطة الطيران العراقي في بيان تلقت وكالة المستقلة نسخة منه، “قرار اللجنة والذي ينص على جلب فحص ( PCR ) من مراكز ومختبرات رصينة خلال (72) ساعة قبل دخول الوافدين إلى العراق يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس (كوفيد – 19).

وأكدت، بأنه “سيتم حجر الوافدين إلى العراق حجراً إجباريا في أماكن عملهم أو تواجدهم لمدة ( 14 ) يوما، ولا يسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين التأكد من عدم ظهور أي أعراض مرض لديهم، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل”.