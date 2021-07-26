الطلبة يضمن الاستمرار في الدوري العراقي الممتاز

المستقلة/- ضمن نادي الطلبة بقاءه في الدوري العراقي الممتاز، بعد فوزه اليوم الإثنين، على الكهرباء (1-0)، على ملعب التاجي، في الجولة الأخيرة من البطولة.

الطلبة عانى في الشوط الأول، ولم يقدم المستوى المطلوب بل إن الكهرباء كان الطرف الأفضل، ولم يشهد الشوط الأول خطورة تذكر لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي بداية الشوط الثاني تحديدا عند الدقيقة (48) تمكن اللاعب علي كريم من تسجيل هدف المباراة الوحيد بعد أن استغل كرة عرضية روضها بصدره وسددها داخل المرمى.

وحافظ الطلبة على هذا الهدف حتى النهاية ليكسب 3 نقاط عززت رصيده إلى النقطة 39 في المركز الـ17، بينما تجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 41 في المركز الـ14.

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