الطلبة يحسم الجدل بخصوص المدرب الجديد

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(المستقلة) أعلن نادي الطلبة تعيين سعد ناصر مدربا للحراس، فيما نفى كافة الأخبار المتداولة بخصوص تعيين مدير فني جديد خلفا للمستقيل أحمد خلف.

ونشر النادي بيانا رسميا قال فيه: “الهيئة الإدارية للنادي سمت حارس مرمى الطلبة والمنتخب الوطني السابق سعد ناصر مدربا لحراس مرمى الفريق، خلفا للكابتن عبد الكريم ناعم الذي اعتذر عن تكملة المشوار مع الفريق”.

وأضاف: “ناصر اتفق مع إدارة النادي على بنود العقد والذي سيستمر لنهاية الموسم الحالي بشكل أولي لحين اتضاح الرؤية للمدرب”.

وتابع: “ناصر التحق بالتدريبات اليوم الأحد وقاد تدريبات الحراس رفقة المدربين إبراهيم عبد نادر وفريد مجيد”.

وأتم: “الهيئة الإدارية للنادي تنفي تسمية أي مدرب لقيادة الفريق الأول ولا تزال في طور مناقشة الأسماء لاختيار الأنسب في الوقت الحالي”.

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