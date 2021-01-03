الطلبة يحسم الجدل بخصوص المدرب الجديد

(المستقلة) أعلن نادي الطلبة تعيين سعد ناصر مدربا للحراس، فيما نفى كافة الأخبار المتداولة بخصوص تعيين مدير فني جديد خلفا للمستقيل أحمد خلف.

ونشر النادي بيانا رسميا قال فيه: “الهيئة الإدارية للنادي سمت حارس مرمى الطلبة والمنتخب الوطني السابق سعد ناصر مدربا لحراس مرمى الفريق، خلفا للكابتن عبد الكريم ناعم الذي اعتذر عن تكملة المشوار مع الفريق”.

وأضاف: “ناصر اتفق مع إدارة النادي على بنود العقد والذي سيستمر لنهاية الموسم الحالي بشكل أولي لحين اتضاح الرؤية للمدرب”.

وتابع: “ناصر التحق بالتدريبات اليوم الأحد وقاد تدريبات الحراس رفقة المدربين إبراهيم عبد نادر وفريد مجيد”.

وأتم: “الهيئة الإدارية للنادي تنفي تسمية أي مدرب لقيادة الفريق الأول ولا تزال في طور مناقشة الأسماء لاختيار الأنسب في الوقت الحالي”.