الطقس : تعرض العراق لأول موجة شديدة الحر بسبب مرتفع جوي

المستقلة/-توقع الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، تعرض العراق لأول موجة شديدة الحر بسبب مرتفع جوي.

وذكر الزيادي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس، أن التوقعات تشير إلى تأثر مدن البلاد تدريجياً من يوم السبت المقبل بأول موجة حارة تعتبر شديدة وساخنة بسبب تنامي مرتفع جوي حار من شمال أفريقيا تؤدي إلى سكون الرياح وغالباً خفيفة جنوبية غربية حارة.

وبين، أن الموجة تتعمق الأحد وتبلغ ذروتها منتصف الأسبوع المقبل وتستمر لغاية الخميس القادم”، لافتا إلى أنها “ستشعرنا بأجواء حارة نسبياً وخانقة مسببة درجة حرارة خمسينية في أغلب مدن الجنوب، قد تلامس أحياناً 49 في العاصمة بغداد ومدن الفرات الاوسط، ونحو 45 درجة في الموصل ومدن المناطق الشمالية أول أقل بقليل”.