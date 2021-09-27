الطراونة: مهرجان جرش يهدد الأمن الصحي الأردني

المستقلة /-  أكد مدير مهرجان جرش أيمن سماوي أن كل من دخل مهرجان جرش حاصل على جرعتي لقاح كورونا.

وقال سماوي خلال حديثه لبرنامج نبض البلد الذي بثته قناة رؤيا، الأحد، إن الالتزام بتطبيق الإجراءات والبروتوكول الصحي في مهرجان جرش كان 100%.

وأشار إلى أن إدارة مهرجان جرش مسؤولة عن قضية التباعد الجسدي، مبديا عدم إخلائه للمسؤولية حيال ما حدث في مهرجان جرش، مؤكدا أن تنظيم المهرجان كان على أعلى مستوى.

من جانبه، قال نقيب الفنانين الأسبق ساري الأسعد، إنه من حق المواطنين الاستياء من البروتوكول الصحي المطبق في مهرجان جرش.

وأضاف الأسعد خلال حديثه لبرنامج نبض البلد، الأحد، الذي يعرض على قناة رؤيا، أن الطاقة الاستيعابية في لمهرجان جرش، يفوق ما تحدث عنه قبل بداية المهرجان.

وأشار إلى أنه لا يوجد التزام بالبروتوكول الصحي وارتداء الكمامة والتباعد الجسدي في المهرجان، محملا الحكومة والقائمين على إدارة المهرجان مسؤولية عدم الالتزام، بالإضافة إلى المواطن.

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