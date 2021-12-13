الطاقة مسألة أمن قومي

إبراهيم الخليفة

كيف يمكن أن يكون وضع الطاقة الكهربائية، في البلد، لو أن الحكومات التي تعاقبت على ادارة شؤونه على مدار (18) عاما ،نظرت إلى هذا القطاع ، بأعتبارهِ قضية أمن وطني ؟.. وبصورة أعم قضية أمن قومي والذي هو على تماس مباشر بحياة المواطنين ،مع صرف أكثر من (81) مليار دولار ، بينما قال المستشار الإقتصادي الكاظمي في تصريح صحفي نشر بتاريخ (27 ) سبتمبر الماضي ، استنزفت الطاقة الكهربائية أكثر من ( 120 ) ،مليار دولار. في حين قال رئيس الوزراء ان ماتم صرفه خلال السنوات الماضية بلغت أكثر من (72 ) مليار دولار. والسؤال الذي يبحث عن اجابة مقنعة ،هو أين ذهبت هذه المليارات من الأموال ،في الوقت الذي يعاني فيه البلد من عجز كبير في تجهيز الطاقة الكهرباء، اذ تمتد ساعات الإطفاء في بعض الأحيان لأكثر من عشرين ساعة في اليوم الواحد في أجواء ترتفع فيها درجات الحرارة لأكثر من (50) درجة مئوية في فصل الصيف.، ويزداد الطلب عليها أيضا في الأجواء الباردة السائدة حاليا.

تكمن المشكلة في رأي المختصين أن الحكومات التي تعاقبت على حكم البلد من العام 2003 حتى الوقت الحاضر، لم تمتلك استراتيجية بناء دولة حديثة متطورة ومستقلة أحد أركان قوتها استدامة امدادات الكهرباء على مدار اليوم، لما لها من أهمية في إحداث نهضة تنموية على الأصعدة كافة،ولهذا ركزت على الكسب المادي الشخصي ، الحزبي أو الفئوي ، مع أن البلد يعاني في الأساس من عجز في توفير الطاقة من تسعينيات القرن الماضي ، سواء كان في الإنتاج ، التوزيع ، التخطيط أوالإدارة، ولكن لم تمنحها الأولوية في جداول اهتماماتها أو تنظر إلى مسألة توفيرهِ واتاحته للاستهلاك اليومي على مدار الساعة بأنها مسألة حيوية ، يستوجب أن تحظى بأهمية خاصة أسوة بالقضايا الامنية والدفاعية .

الأمن القومي كما هو معلوم مصطلح متحرك تتحكم به أبعاد جيوسياسية وإجتماعية وإقتصادية ووفق نظرة النظام السياسي السائد في تلك الدولة ، المصطلح لم يكن حديث بل زاد الإهتمام به بعد الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة، وهو يشمل مجموعة واسعة من التحديات التي تؤثر على الأمن غير العسكري او الاقتصادي للدولة، ومن أجل سلامة الأمن القومي تحتاج الأمة للأمن الإقتصادي، أمن الطاقة ،الأمن البيئي، ولهذا فهو ليس حكرًا على الأعداء التقليديين من الدول الاخرى، بل من الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل السياسيين الفاسدين مافيا المخدرات، المنظمات غير الحكومية ، الشركات متعددة الجنسيات ، الكوارث الطبيعية وغيرها وفقا لويكيبيديا . اعُتمدت تعاريف عدة لمفهوم الأمن القومي ، وجدتُ أن تعريف هنري كيسنجر(وزير خارجية أميريكي سابق (22 سبتمبر 1973 – 20 يناير 1977 ) ،لمفهوم الأمن القومي هو الأكثر انسجاما مع الوضع في بلدنا حاليا، والذي عرفه بأنه”أية تصرفات يسعى المجتمع – عن طريقها – إلى حفظ حقه في البقاء. يتضح من هذا أن من واجب الحكومة والبرلمان حماية الدولة ومصلحة شعبها عبر سياسات فرض السلطة واتخاذ إجراءات سليمة سواء العسكرية، الاقتصادية من أجل سلامة الأمن القومي والحفاظ على بيئة معيشية سليمة للمواطن للبقاء وديمومة الحياة. أن إعتماد الحكومة لمبدأ أن الطاقة بمفهومها العام والكهرباء بالمفهوم الدقيق قضية أمن قومي يعني استخدام الوسائل كافة للمحافظة على سير الحياة اليومية بشكل صحيح، وبعيداً عن وقوع أية أزمات تؤدي إلى التسبب بضرر، لمكونات المجتمع البشرية والمادية، وهذا لم يحدث . وبما أن الكهرباء تعد المحور الرئيسي والفعال لأدامة عجلة الحياة فأن نقصها أو انعدامها يعني شل النشاط الإنساني والعمراني فضلا عن كونه على صلة بالنشاط اليومي للسكان ويكون له آثار سلبية نفسية ، مادية، معيشية، ووجدانية بالغة الخطورة وخاصة في ذروة الحاجة للطاقة سواء في الصيف أو الشتاء..

يكمن الضرر في الواقع، ان التركيبة السياسية ،التي حكمت البلاد بعد الغزو الاميريكي، يشكل أغلب المؤثرين فيها الاحزاب الاسلامية والشخصيات المنضوية تحت لواءها أبان معارضتها للنظام السابق والتي كانت تقيم على الاراضي الإيرانية وتتلقى الدعم تحت مختلف عناوينه منها، وتأسيسا على ذلك، نشأت علاقات وتحالفات إستراتيجية وثيقة بينهما ، وعندما تولت ادارة شؤون البلاد في اعقاب الإحتلال وجدت نفسها مدينة لإيران، ورأت أن جزء من فضل رد الجميل يكمن في منحها ملف إعادة إعمار هذا القطاع ، وعلى هذا الأساس تم عقد اتفاقيات بين الطرفين أوكلت إليها بموجبه مهمة اعادة أعمار معظم المشاريع الرئيسة ومن بين هذه القطاعات قطاع الكهرباء حيث ربطت وارهنت هذا القطاع الحيوي للجانب الايراني، مع ضمان مصالحها المادية والسياسية سواء برضاء منها ، أو أن طهران فرضت أجندته عليها من باب كان لها الفضل في احتضانها ودعمها وحمايتها عندما كانت تمثل دور المعارضة فهي الأولى حقا في قطف ثمار اعمار البلد … وتم توقيع اول اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي الإيراني عام 2013، من بين اتفاقيات عدة سابقة ولاحقة ، لتأهيل وتشغيل محطات إنتاج الطاقة ، دون أي تنافس أو منازع، تحت ذريعة بان لديها الخبرة والامكانيات اللوجستية الضرورية ، وهكذا احكمت طهران قبضتها على هذا الملف ،غير آخذه هذه القوى في الحسبان بأنه لا يوجد في السياسة اصدقا ء دائمون أو أعداء باقون، وانما العلاقة تحكمها المصالح ، وبدأ عقد من الشراكة بين الجانبين بعيد المدى أعتمد البلد خلاله على ما يزيد على عقدٍ ونصف العقد على إيران مورّداً رئيسياً للطاقة التي تبيعه إياها بأسعار باهظة تفوق متوسط السعر العالمي السائد، يقابل ذلك عجز كبير في الإنتاج والتجهيز.

تستثمر ايران في هذا المرفق الحيوي والمهم وفق الأطر التالية:

-تُجهز إيران العراق بالغاز الطبيعي لتشغيل المحطات العاملة بالغاز من خلال خطين للأنابيب يستخدمان لمحطات التوليد في البصرة، السماوة، الناصرية وديالى.و بسعر ( 11.23 )، دولاراً لكل ألف قدم مكعّب، وهو سعر مرتفع مقارنة بالأسعار العالمية كما تم الاشارة لذلك آنفا. يشمل ذلك توريد ( 49 ) مليون متر مكعب يوميا من اصل (75)، مليون ويغذي محطات التوليد في الوسط والجنوب مثل محطات الكهرباء في البصرة والسماوة والناصرية وديالى. وحزام بغداد أن “الغاز الايراني الذي تستثمره وزارة الكهرباء يصل إلى حدود (6 ) آلاف ميغا واط” ،وخلال الأعوام الماضية، بالضد من ذلك أُهدِرالعراق ما يزيد على نصف الغاز الطبيعي المستخرج من حقوله ، إذ يُحرَق لعدم توفُّر بنى تحتيّة ومعدّات مناسبة لجمع الغاز في حقول النفط الوطنية، ثم استخدامه في عملية توليد الكهرباء.ووفقاً للبنك الدولي، فإن العراق يحرق نحو( 18) ، مليار متر مكعّب من الغاز المستخرج مع النفط سنوياً، ليصبح الأعلى عالمياً بعد روسيا. وتُعد تلك الكمية كافية لتجهيز نحو (3 ) ملايين منزل ، حسب وكالة الطاقة الدولية.وتسبب هذه العملية بكوارث صحية وطبيعية من جانب، ومن جانب آخر يزيد من اعتماد البلاد على الغاز الإيراني ويزيد من عبء من ديونها.. حيث تمهد هذه الحالة لإبقاء البلد رهينة بيدالحكومة الإيرانية في مجال الطاقة لعدة سنوات قادمة ،اكد ذلك وزير الكهرباء وكالة عادل كريم عندما قال العراق “ولسنوات طويلة سيكون غير قادر عن الاستغناء عن الغاز الإيراني”. وتلبي واردات الغاز والكهرباء من إيران ما يصل إلى ثلث متطلبات العراق. “والتي تتراوح بين( 1.5 و1.8 ) مليار قدم مكعب يومياً،وبالرغم من وجود إتفاقات مسبقة مع الجمهورية الاسلامية في ايران على تزويد العراق بـ (70) مليون متر مكعب من الوقود صيفاً، و(50 ) مليون متر مكعب منه شتاءً، وهو ما يسد الحاجة الفعلية، إلا إن الانحسار الذي وصل إلى (8.5 ) مليون متر مكعب بدأ يؤثر سلباً على عمل محطات التوليد، مسبباً تراجع الإنتاج وخسارة مايقارب (3400) ميگاواط، وكشف السفير الإيراني مؤخرا ، عن “اتفاق مبدئي على تخصيص محطات توليدية للطاقة الكهربائية داخل الاراضي الايرانية مهمتها انتاج وتصدير الكهرباء للعراق حصراً بمعزل تام عن المنظومة الكهربائية الإيرانية” لتجاوز هذه المعظلة.وهذا ما نفته الحكومة.

-اطار تصدير الطاقة الكهربائية عبر شبكة من الابراج، وتقدر (1300) ميجاوات من الكهرباء،عبر ثلاث خطوط:

– الاول خط ديالى ـ ميرساد 400 K V ، وخط خانقين ـ سربيل زهاب 150 K V، خط عمارة كرخه، خرمشهر(المحمرة) ، يقدر استيراد العراق من الكهرباء الإيرانية نحو (1100 إلى 1300 ) ميغاواط . ولهذه العملية سلبياتها الكبيره على المستهلك بالاضافة إلى كونها هدف واهن امام العمليات الارهابية فطالما يتم استهدافها من جانب الإرهابيين وينحرم المستهلك ضمن نطاق هذه الشبكة ، بالاضافة ان الكهرباء المجهزة عبر هذه الشبكة تكون ضعيفة ولم تفي بالغرض بل تلحق الضر بالاجهزة المنزلية لدى المواطنين.

– استيراد الديزل من إيران للمحطات التي تعمل بالديزل، والذي هو الآخر عرضا للتجاذبات السياسية والاقتصادية بين ساسة البلدين وبالتالي تتوقف المحطات المعتمدة في تشغيله على الديزل المستورد.

– مع ان العراق ثاني اكبر منتج للبترول في منظمة الاوبك،إلا أنه يرفد الإيرانيين بعوائد مالية تقدّر بنحو( 3.5 )،مليارات دولار سنوياً من استيراد النفط الإيراني. مع التعقيدات المتعلقة بسداد الديون، المقدّرة بنحو( 6 ) مليارات دولار أمريكي، حسب بعض المراقبين.

تبعات إلزام إستيراد الطاقة من الجانب الإيراني:

كما اشرنا في أعلاه الآثار السلبية التي تنتج عن عدم إيلاء قطاع الطاقة الكهربائية الإهتمام المطلوب وجعل ذلك حكرا على الجانب الايراني ذات أهداف سياسية ومردودات اقتصادية سلبية على الجانب العراقي ومنافع مالية وسياسية للحكومة الإيرانية،خاصة بعد فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية عليها، ومن الناحية السياسية تستخدم هذا القطاع كوسيلة ضغط ضد الحكومة العراقية في أي من الملفات التي قد تثار ضدها في المحافل الاقليمية أو الدولية،اما اقتصاديا أن تبعات ذلك باتت واضحة كونها اتاحت فرص استثمارية كبيرة في مجال استثمار الغاز الايراني وبالتالي أهمال الغاز المستخرج من حقول النفط الوطنية، بالرغم من امتلاكه لثروة نفطية كبيرة ، ًوأن حرقه يسبب كوارث بيئيّة وصحيّة، مثل الاحتباس الحراري، وعديد من الأمراض من ضمنها الربو والسرطان وارتفاع ضغط الدم.

ام الجانب الايراني فلديه من المبررات للتلاعب بتصدر الطاقة للعراق منها ان الحكومة مدينة لهم لاكثر من اربع مليارات دور جراء تصدير الغاز، جاء ذلك في تصريح صحفي نشر بتاريخ 27 سبتمبر الماضي، اما السبب الآخر وراء انخفاض تصدير ذكرت ذلك وكالة أنباء “فارس” ، مشيرة إلى قول مصطفى رجبي مشهدي، المدير التنفيذي لشركة الكهرباء الإيرانية، إن سبب تعليق صادرات الكهرباء الإيرانية إلى العراق هو الاحتياجات الداخلية للبلاد في مجال الطاقة الكهربائية. بعد ما انخفضت من (2000)ميغاواط العام الماضي الذي انتهى في شهر اذار 2021 إلى( 0 150 ) ميغاواط.

أن أرهان انتاج الطاقة لدى الجانب الإيراني انعكس في الحقائق التالية :

– العجز الواضح في كمية انتاج الطاقة الكهربائية أمام الطلب المتنامي عليها.وتفاجا المواطن هذه الايام بانخفاض تجهيزه بالطاقة اذ يفترض بوجود تحسن في انتاج الطاقة إلا أن الواقع أثبت العكس، وبررت الوزارة هذا التردي في فحوى تصريحها الصحفي يوم11/12/2021 ، عن فقدان( 9400) ميغاواط، وهو ما يمثل نحو نصف إنتاج البلاد، نتيجة تراجع كبير في إمدادات الغاز من الجانب الإيراني، مشيرة إلى أن الانحسار سينعكس سلبا على ساعات التجهيز، اذا ما أخذنا في الأعتبار ان العراق ينتج مابين ( 19 – 21) ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما احتاجه الفعلي يتجاوز (30 ) ألف ميغاوات، وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء.

– حالات الضعف والاختناقات الكثيرة في منظومتي النقل والتجهيز.

– شبكة توزيع هزيلة ومهملة أصابها التقادم.

– نسبة عالية (تجاوزت المقاييس المعتمدة) للفقد الكهربائي بصنفيه الفني والإداري.

– الاعتماد على الطاقة الكهربائية المستوردة لتلبية جزء من تغطية الأحمال.

– نظام جباية ضعيف في القراءة والتحصيل لا يعكس المُباع من الطاقة.

— انعدام الثقة بين قطاع الكهرباء، بنحو عام، والمواطن”.

-هدر أموال طائلة على هذا القطاع دون مردودات تذكر.

– انتشار حالات الفساد وتفاقمها في أروقة دوائر القطاع وعلى المستويات كافة. حيث أوضحت اللجنة التي شكلها مجلس النواب واوكلت مهمة رئاسته إلى حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب المنحل للنظر في ملفات العقود التي ابرمتها الوزارة للمدة من 2006 لغاية 2020 والبالغ عددها (54)ملفا.

ان الازمات التي تمر بها البلاد تؤكد أن إيران تعطي الأولوية لشعبها ومواطنيها اثناء الأزمات فعندما تواجه نقص في الانتاج المحلي قطعت امدادات الكهرباء عن العراق والمواطن العراقي يتعرض لموجة حر تتجاوز فيها درجة الحرارة الخمسين كذلك قامت بقطع امدادات المياه او تخفيضها عندما وجدت نفسها تواجه مشكلة في نقص المياه، لجأت لقطع إمدادات المياه عن لجانب العراقي. هذه هي الوطنية بمفهومه العام وهي تفضيل مصلحة الشعب أولاًعلى مصالح الحلفاء.

أن الرهان على الموقف الإيراني في امداد تجهيز البلاد بمقومات الطاقة الكهربائية من وقود او معدات رهان خاسر، لان تجعل البلاد تحت مطرقة التأثير الايرانية في تجهيز جزء من حاجتها الملحة لهذه الطاقة ،وبالتالي يكون مضطراً للانصياع الى تبني مواقف سياسية على المستوى الدولي او المحلي لا تتقاطع مع موقف إيران مع انعدام البديل ، فاقداً لاستقلالية قراره وفق مصالحه ووفق المفاهيم السيادية المعروفة، ومن هنا كان من المفترض ان تنظر الحكومة والأطراف السياسية والمؤثر في البلد إلى ضرورة وأهمية عدم أرهان اي من مقومات بناء الدولة لاي جهة مهما أرتبطت بها عبر تحالفات سياسية أو ايدلوجية لان الدول تفكر بمصالح شعوبها ووطنية قراراتها على حسابات التحالفات الجانبية فلا اصدقاء دائمون ولا أعداء باقون إلى الأبد ، وخلاصة ما تم ذكره أعلاه، لو أن الحكومات التي توالت على حكم البلد نظرة لقطاع الطاقة بمعزل عن المصالح الشخصية والفئوي والتحالفات غير المتكافئة لكان وضع البلاد في الطاقة افضل بكثير مما عليه الحال الآن. ان صرف مبالغ كبيرة ،ولو تم استثمارها بشكل صحيح يمكن ان ينشئ محطات بسعة (100) الف ميكا واط او يزيد على ذلك وقد يصل الانتاج إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ،وليس إلى إنتاج (21) الف ميغاواط كما هو الحال الآن. فبدلا من بناء المنظومة الكهربائية وتطويرها تراجعت خدمة الكهرباء وأصبحت معضلة متفاقمة عجزت الإدارات المتعاقبة على القطاع، بعد الاحتلال، عن معالجته، وهذا راجع لعدم ايلاء قطاع الكهرباء الاهمية التي يستحقه بأعتباره أمن قومي اسوة بالقضايا العسكرية والامنية ،بفعل غياب الإرادة الوطنية واعتماد خطط عقيمة قاصرة كتب لها الفشل في وضع الحلول الحاسمة، وتفضيل مصلحة الحليف على المصلحة الوطنية وبالتالي نعيش محنة مستدامة في تجهيز الطاقة والتي تنعكس على مجمل النشاط الإنساني ….