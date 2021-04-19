الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع اسعار النفط بسبب انخفاض الاحتياطيات المتراكمة

المستقلة /- أظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية أن احتياطيات النفط المتراكمة في مرافق التخزين حول العالم أثناء الوباء استنفدت عمليا، ما قد يزيد من أسعار النفط في النصف الثاني من العام الجاري.

وكان احتياطي النفط في الاقتصادات المتقدمة في العالم أعلى 57 مليون برميل من متوسط ​​بيانات هذا المؤشر للأعوام 2015-2019.

ولفتت وكالة أنباء بلومبيرغ إلى أن الاحتياطيات الفائضة من النفط في يوليو 2020، كانت في الوقت نفسه أعلى بخمس مرات تقريبا، وبلغت 249 مليون برميل، مشيرة إلى أن المخزونات انخفضت في الأشهر الأخيرة بشكل أكبر، وسط زيادة الطلب.

وقالت الوكالة إن أكبر احتياطيات نفطية مخزنة حاليا في الصين، فيما عادت احتياطيات الهيدروكربونات الأمريكية عمليا إلى المستوى الذي لوحظ قبل الوباء، وبلغت في شباط  1.28 مليار برميل.

وتشير بلومبيرغ إلى أن مخزونات النفط على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، سجلت الأسبوع الماضي أدنى مستوى لها في 30 عاما.

وانحفضت خلال الأسبوعين الماضيين احتياطيات النفط المخزنة في ناقلات بنسبة 27٪ إلى 50.7 مليون برميل.

كما ارتفعت تكلفة العقود الآجلة لخام برنت لشهر حزيران في بورصة لندن يوم الجمعة إلى 67.08 دولارا للبرميل.

وتوقعت بلومبيرغ أن سعر النفط، على خلفية التخفيض المتوقع لاحتياطيات النفط في النصف الثاني من عام 2021، قد يرتفع إلى 74 دولارا للبرميل.

وكان مصدرو النفط قد قرروا، خلافا للتوقعات، في اجتماع عقد في الأول من أبريل، زيادة إنتاج النفط اعتبارا من أيار القادم.

وستزيد دول أوبك + إنتاجها من النفط في مايو بمقدار 350 ألف برميل يوميا، وفي يونيو بمقدار 350 ألف برميل أخرى في اليوم، وفي يوليو بمقدار 450 ألف برميل أخرى في اليوم. وقد تم اتخاذ القرار على الفور لمدة ثلاثة أشهر.

يشار إلى أن دول أوبك + ، التي تمثل أكثر من 40٪ من إنتاج النفط العالمي، تجتمع كل شهر منذ بداية عام 2021 لتحديد مستويات الإنتاج على المدى القصير. ويسهم هذا النهج في منح الأعضاء مزيدا من المرونة في مواجهة تعافي الطلب الهش.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

خطأ فادح .. رجل يتلقى لقاحين مختلفين ضد كورونا

اخر الاخبار

طريقة تنظيف المكيف قبل تشغيله على البارد هذا العام

اخبار العراق

استمرار صعود اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاثنين

اخبار العراق

حرب : خروج العراق من قائمة المخاطر المرتفعة يعد نصرا سياسيا واقتصاديا

اخر الاخبار

الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع اسعار النفط بسبب انخفاض الاحتياطيات المتراكمة

اخر الاخبار

العالم ادخر 5.4 تريليون دولار بسبب كورونا

اخبار العراق

الاقتصاد النيابية : قرابة المليون مواطن من يستلمون مفردات البطاقة التموينية

اخبار العراق

الاقتصاد النيابية : قرابة المليون مواطن من يستلمون مفردات البطاقة التموينية

اخر الاخبار

جنرال إسرائيلي يكشف عن تهديد حقيقي يقترب من بلاده

اخبار العراق

الرافدين : صرف دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية

اخبار العراق

التخطيط : مؤشرات الفقر وصلت الى 27% بعد رفع سعر صرف الدولار

اخر الاخبار

تغلب على العطش نهائياً خلال الصيام لهذه الخطوات

اخبار العراق

طقس العراق :ارتفاع شديد في درجات الحرارة في أغلب مناطق البلاد

اخر الاخبار

واشنطن: لا تنازلات لطهران

اخر الاخبار

تحذير مهم .. النوم مباشرة بعد السحور وخطر الإصابة بالجلطة

اخر الاخبار

مقترح لتصحيح مسار العملية السياسية في العراق

اخبار مصر

شرب الحشيش والخمر لا يبطل الصيام..فتوة تثير الجدل وتخلق البلبلة