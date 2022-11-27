الطاقة الأمريكية : ارتفاع كبير في صادرات العراق النفطية

المستقلة/- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، عن ارتفاع كبير في صادرات العراق النفطية لأمريكا لتصل إلى 385 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير و تابعته المستقلة، إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.417 ملايين برميل يوميا مرتفعا بمقدار 639 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4.778 ملايين برميل يوميا”.

وأضافت أن “صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 385 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 141 ألف برميل يوميا”.

كما أشارت إلى أن “أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.844 ملايين برميل يومياً، تلتها السعودية بمعدل 685 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من المكسيك بمعدل 495 الف برميل يومياً، ومن ثم البرازيل بمعدل 251 الف برميل يومياً”.

ووفقاً للإدارة، فإن “كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغت معدل 170 الف برميل يومياً، ومن نيجيريا بمعدل 43 ألف برميل يوميا ومن الأكوادور بمعدل 42 ألف برميل يوميا، و من ليبيا بمعدل 2000 برميل يوميا، فيما لم تستورد أي كمية من روسيا”

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