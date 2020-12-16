الضفة الغربية: استقرار أمني يساوي استقرارًا سياسيًا 

المستقلة/مراد سامي/..أكّد مسؤول كبير في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية على أهميّة التحويرات السياسيّة التي قامت بها السلطة الفلسطينية برام الله، وعلى رأسها استئناف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال. ورغم تحفظ الكثيرين على هذا القرار فقد أكّد هذا المسؤول أنّ رهان السلطة هو الحفاظ على الأمن وتثبيت الاستقرار السياسي من أجل بثّ الحياة من جديد في السوق الفلسطينية الراكدة.

ونبّه المسؤول في جهاز المخابرات الفلسطينية، إلى أهميّة استئناف الحياة الطبيعية في الضفة الغربيّة من أجل بث الحياة من جديد في الاقتصاد الفلسطيني الذي عاش ركودًا في الأشهر الماضية، وتحديدا منذ انتشار فيروس كورونا.

و تعمل السلطات المحلية الضفة الغربية هذه الأيام على تطبيق الإجراءات الصحية التي فرضتها وزارة الصحة توقيا من فيروس كورونا الى جانب ضمان تطبيق القانون و محاربة كل اشكال الجريمة المنظمة .

و قال المسؤول ذاته أنّ السلطة برام الله تعمل بالتنسيق مع دول عربية عديدة على غرار مصر والأردن وقطر، مؤكّدًا على موقف هذه الدول المشجع للمسار الأخير الذي اتخذته السلطة الفلسطينية.

ورغم الاتهامات الباطلة التي تتعمد بعض الصحف المأجورة على نشرها، فإنّ معظم الشعب الفلسطيني يتفهّم خطوة استئناف التنسيق مع دولة الاحتلال ولا يعتبر ذلك تطبيعًا معها، خاصّة مع تمسك حركة فتح بنضالات الشعب الفلسطيني ومواصلتها لمسيرة النضال بشكل واضح.

و يُرجّح البعض أنّ حركة حماس هي المسؤول عن حملات التجييش ضدّ السلطة الفلسطينية وحركة فتح، خاصّة مع وجود مؤشرات قوية على ذلك، أبرزها تعمد صحف مقربة من حماس نشر أخبار مضللة حول السلطة وسياساتها، على غرار ما فعلته جريدة الأخبار اللبنانية مؤخرا.

ويعتقد البعض أنّ النضال من أجل استرجاع حقوق الفلسطينيين مقترن بالفوضى و بحالة اللاإستقرار. من المعلوم أنّ السلطة برام الله قد اختارت منهج النضال السياسي والدبلوماسي، وهو طريق طويل، ترجو السلطة من خلاله ضمان أكبر قدر من حقوق الفلسطينيين بأخف الأضرار.