الضاري يحذر من “مؤامرة” تغيير ديموغرافي في اللطيفية مشابهة لجرف الصخر

الضاري يحذر من “مؤامرة” تغيير ديموغرافي في اللطيفية مشابهة لجرف الصخر

المستقلة/- حذر الامين العام لحزب المشروع الوطني العراقي جمال الضاري من وجود “مؤامرة” تغيير ديمغرافي جديدة في مناطق جنوب بغداد.

وقال الضاري في تغريدة على صفحته بموقع تويتر اليوم، “مؤامرة التغيير الديموغرافي التي طالت جرف الصخر، تطال اليوم منطقة شرقي اللطيفية جنوب بغداد”.

وأشار الى أن “الحملة الجديدة تهدد بتهجير ٢٠٠٠ عائلة تسكن هذه المنطقة الزراعية منذ قرون”، مؤكدا “ان تدويل هذه الانتهاكات صار ضرورة، من أجل وقف الجرائم المنظمة”.(حسب تعبيره)

من جانبه أوضح الناشط في مجال حقوق الانسان محمد جدوع على صفحته بموقع تويتر أن “الحكومة العراقية متمثلةً بوزارة الدفاع تسحب عقود مقاطعة رقم 15, 15 ألف دونم في منطقة اللطيفية جنوبي بغداد”، مبينا أن “هذه الأراضي الزراعية مستصلحة من عشائر الجنابيين والغزير والسعيدات، حيث يسكن فيها أكثر من 2000 عائلة”.

وأوضح الجدوع انه “تم وضع يد الدولة على هذه الأراضي وتسليمها لمديرية الإسكان العسكري”.

وأشار الجدوع في تغريدة منفصلة الى أن “تسريبات” بينت بأن “قرار الإستيلاء على أراضي المواطنين جاء ضمن صفقة تعويض، تشوبها الفساد”.

وذكر ان جهات السياسية “متنفذة” استولت على أرض معسكر طارق(شرق الفلوجة)، وعند مطالبة وزارة الدفاع بالمعسكر كونه من أملاكها جرى تعويضها بأرض المواطنين الزراعية المنتجة في شرق اللطيفية.