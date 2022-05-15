الصيهود : لا يمكن الخروج من حالة الانسداد الا بالعودة الى طاولة الحوار بين الكتل

المستقلة/- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود انه لا يمكن الخروج من حالة الانسداد السياسي الا بالعودة الى طاولة الحوار والتفاهم بين الكتل.

وقال الصيهود في بيان صحفي ان : استمرار الانسداد السياسي  يراد منه ابقاء حكومة تصريف الاعمال وخروقاتها الدستورية والقانونية بما يخدم مصالح ومكاسب شخصية وحزبية لبعض الكتل التي ما زالت متمسكة بسياسة التهميش واقصاء الاخر “.

واضاف ان : الكرة اليوم هي في ملعب الكتل السياسية التي لا تريد الجلوس على طاولة الحوار والتفاهم و التي عليها ان تعي جيدا ان مشروع الاغلبية السياسية قد فقد جميع مبرراته على اعتبار انه لا يمكن تشكيل الحكومة بمعزل عن الاطار او التيار وبالتالي فانه لا بديل لحل الازمة السياسية الراهنة الان بعودة الحوارات والتفاهمات والمفاوضات التي من شانها تصفير الخلافات “.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

لمحبي المركبات العائلية.. فولكس فاغن تكشف عن سيارة الكروس أوفر الجديدة

اخر الاخبار

بسبب تداعيات أوكرانيا.. الاتحاد الاوربي بات متخوفا من الركود الاقتصادي

اخبار العراق

الصيهود : لا يمكن الخروج من حالة الانسداد الا بالعودة الى طاولة الحوار بين الكتل

اخر الاخبار

مجموعة تحذر.. الحرب في أوكرانيا تؤجج أزمة غذاء وطاقة تهدد البلدان الفقيرة

اخر الاخبار

لماذا تصدرت حديقة الأمير ماجد ترند السعودية؟

اخبار العراق

قرار يسبب خسارة للبلاد.. اتحاد الصناعات يحذر من ادخال مواد غذائية يمكن تصنيعها محليا

اخر الاخبار

الاعلامية فجر السعيد ترفع حذائها بوجه سيدة فمن تقصد؟

اخر الاخبار

الاعلامية فجر السعيد ترفع حذائها بوجه سيدة فمن تقصد؟

اخر الاخبار

أسطورة كرة القدم يعتنق الإسلام ويفجّر مفاجاة من داخل المسجد

اخر الاخبار

ابحاث : سوء التغذية مرتبط بالإصابة بالأورام الليفية الرحمية غير السرطانية

اخر الاخبار

ما علاقة الصداع بعد الاكل بمرض السكري

اخر الاخبار

مجلة : أمريكا تفشل بديمقراطيتها في استمالة دول العالم للانقلاب ضد روسيا

اخر الاخبار

خبر غير سار لمن اصيبوا بكورونا هذا ما سيحدث بعد سنتين

اخر الاخبار

جامعة : ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم لأكثر من 521 مليون إصابة

اخر الاخبار

تطبيق Zoom يستحوذ على Solvvy وهي منصة للتحدث بالذكاء الاصطناعي

اخر الاخبار

أميركي يقتل 10 أشخاص بدوافع عنصرية

اخر الاخبار

المجاعة قد تهدد العالم سبب ارتفاع أسعار القمح والمواد الغذائية