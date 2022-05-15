الصيهود : لا يمكن الخروج من حالة الانسداد الا بالعودة الى طاولة الحوار بين الكتل

الصيهود : لا يمكن الخروج من حالة الانسداد الا بالعودة الى طاولة الحوار بين الكتل

المستقلة/- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود انه لا يمكن الخروج من حالة الانسداد السياسي الا بالعودة الى طاولة الحوار والتفاهم بين الكتل.

وقال الصيهود في بيان صحفي ان : استمرار الانسداد السياسي يراد منه ابقاء حكومة تصريف الاعمال وخروقاتها الدستورية والقانونية بما يخدم مصالح ومكاسب شخصية وحزبية لبعض الكتل التي ما زالت متمسكة بسياسة التهميش واقصاء الاخر “.

واضاف ان : الكرة اليوم هي في ملعب الكتل السياسية التي لا تريد الجلوس على طاولة الحوار والتفاهم و التي عليها ان تعي جيدا ان مشروع الاغلبية السياسية قد فقد جميع مبرراته على اعتبار انه لا يمكن تشكيل الحكومة بمعزل عن الاطار او التيار وبالتالي فانه لا بديل لحل الازمة السياسية الراهنة الان بعودة الحوارات والتفاهمات والمفاوضات التي من شانها تصفير الخلافات “.