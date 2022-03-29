الصيهود : المخرج الوحيد من الازمة الراهنة هو التفاهم بين الاطراف السياسية

الصيهود : المخرج الوحيد من الازمة الراهنة هو التفاهم بين الاطراف السياسية

المستقلة /- اكدت أوساط سياسية على أهمية اللجوء الى لغة الحوار والتفاهم بين الاطار التنسيقي وحلفائه والتحالف الثلاثي لضمان حق المكون الأكبر والتعامل وفي الأطر الدستورية لكل كتلة ومكون.

وقال النائب عن الاطار التنسيقي محمد الصيهود في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “المخرج الوحيد من الازمة الراهنة، هو التفاهم والتحاور بين مختلف الأطراف السياسية للوصول الى نقاط مشتركة تضمن تشكيل حكومة توافقية تخدم الجميع وتلبي مصالح الشعب وتضمن حقوق المكون الأكبر”.

من جانب اخر، بين النائب السابق جاسم محمد في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “هناك خطر محدق بالتمثيل الشيعي داخل البرلمان في حال امتلاك الاكراد والسنة أصواتاً في مجلس النواب اكثر مما يمتلكه المكون الشيعي ضمن التحالف الثلاثي، حيث سنكون امام تهميش واضح للشيعة في الحكومة المقبلة”.

من جهة أخرى، شدد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو خلال حديثه صحفي تابعته المستقلة، على ضرورة إيجاد مخرج للازمة الراهنة من خلال التوافقات والابتعاد عن حكومة الأغلبية، كون البلد لايحتمل ان يذهب طرف نحو التفرد بالسلطة.