الصين وصناعة الاقتصاد والتاريخ لدول العالم

رحيم الشمري

تشكل الصين حاليا منعطفا مهما في صناعة التاريخ المتواصل، من خلال دعمها ‏لتطوير اقتصاديات واعمار الدول ‏الناشئة ، ‏وتقضي على البطالة ‏في بتلك البلدان، ‏ ‏وترفع من مستواها الاقتصادي ‏ ‏وتدفع  بالمشروع الثقافي ، من خلال أنشاء ‏الجامعات والمدارس ومكافحة الأمراض عبر بناء ‏المستشفيات المتطورة . ‏

وتتخذ الصين بالوقت الحاضر دورا إيجابيا ، خاصة مع انتظار مشروع ميناء الفاو الكبير ‏، ليحقق للعراق أبرز ملامح التطور ‏والمستقبل والازدهار الثقافي والعلمي ، ونتمنى أن نرى الصين تحضى بدعم كبير من قبل حكومتنا ، ورموز النخبة المثقفة والواعية ومن قبل علمائنا، ونراها دائما الدولة التي تحتضن الاديان والنخب والعلماء ، و‏مبدعة في كافة  الاتجاهات .

ومن يعيش في الصين يرى المسلم وغير المسلم ، والجميع يتعايشون ‏ويسعون جميعا لتطوير اقتصاديات بلدهم ، واقتصاديات دول العالم ، واصرار على الوجود المتطور ان يساهم في تقدم وبناء العراق .

وأشارت وسائل الإعلام سابقا إلى أن البيان الذى أصدره المجلس الإسلامي العالمي لعلماء الدين ، المنظمة غير الحكومية لمقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين قبل حدوثها ، وكان ذلك الموقف من جراء المعلومات المضللة غير الصحيحة ، من قبل المؤتمر الأويغوري العالمي ومن دولكون عيسى ، مما أثار الدعاية الصاخبة حول القضايا العرقية والدينية في الصين .

وأصدر رئيس المجلس محمد باقر البديري بيانا توضيحيا إزاء بيانه لمقاطعة أولمبياد بكين الشتوية ، وبالآونة الأخيرة أعلن البديري مرة أخرى أنه قد قطع العلاقات والاتصالات مع المؤتمر العالمي للايغور ودولكون عيسى ، ولن يكون أي اتصال معهما فيما بعد .

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