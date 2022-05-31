الصين وصناعة الاقتصاد والتاريخ لدول العالم
رحيم الشمري
تشكل الصين حاليا منعطفا مهما في صناعة التاريخ المتواصل، من خلال دعمها لتطوير اقتصاديات واعمار الدول الناشئة ، وتقضي على البطالة في بتلك البلدان، وترفع من مستواها الاقتصادي وتدفع بالمشروع الثقافي ، من خلال أنشاء الجامعات والمدارس ومكافحة الأمراض عبر بناء المستشفيات المتطورة .
وتتخذ الصين بالوقت الحاضر دورا إيجابيا ، خاصة مع انتظار مشروع ميناء الفاو الكبير ، ليحقق للعراق أبرز ملامح التطور والمستقبل والازدهار الثقافي والعلمي ، ونتمنى أن نرى الصين تحضى بدعم كبير من قبل حكومتنا ، ورموز النخبة المثقفة والواعية ومن قبل علمائنا، ونراها دائما الدولة التي تحتضن الاديان والنخب والعلماء ، ومبدعة في كافة الاتجاهات .
ومن يعيش في الصين يرى المسلم وغير المسلم ، والجميع يتعايشون ويسعون جميعا لتطوير اقتصاديات بلدهم ، واقتصاديات دول العالم ، واصرار على الوجود المتطور ان يساهم في تقدم وبناء العراق .
وأشارت وسائل الإعلام سابقا إلى أن البيان الذى أصدره المجلس الإسلامي العالمي لعلماء الدين ، المنظمة غير الحكومية لمقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين قبل حدوثها ، وكان ذلك الموقف من جراء المعلومات المضللة غير الصحيحة ، من قبل المؤتمر الأويغوري العالمي ومن دولكون عيسى ، مما أثار الدعاية الصاخبة حول القضايا العرقية والدينية في الصين .
وأصدر رئيس المجلس محمد باقر البديري بيانا توضيحيا إزاء بيانه لمقاطعة أولمبياد بكين الشتوية ، وبالآونة الأخيرة أعلن البديري مرة أخرى أنه قد قطع العلاقات والاتصالات مع المؤتمر العالمي للايغور ودولكون عيسى ، ولن يكون أي اتصال معهما فيما بعد .
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