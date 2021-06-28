الصين: دخول أكبر محطة كهرومائية في العالم طور التشغيل

المستقلة /- أعلنت الصين، الاثنين، عن دخول محطة بايخهتان للطاقة الكهرومائية، طور التشغيل بشكل جزئي رسميا في جنوب غربي الصين مع تشغيل وحدتي توليد.

وتقع محطة بايخهتان للطاقة الكهرومائية، التي تُعد أكبر محطة كهرومائية قيد الإنشاء في العالم، على نهر جينشا، الجزء العلوي من نهر اليانغتسي، وتمتد على الحدود بين مقاطعتي يوننان وسيتشوان جنوب غربي البلاد.

ومع قدرة مركبة إجمالية تبلغ 16 مليون كيلو واط، تم تجهيز المحطة الكهرومائية بـ 16 وحدة لتوليد الطاقة الكهرومائية، تتمتع كل منها بقدرة تبلغ مليون كيلوواط، التي تعتبر أكبر قدرة لوحدة فردية في العالم.

وتعمل أول وحدتين بشكل مطرد في موقع توليد الطاقة تحت سطح الأرض بالمحطة، ومن المقرر أن يتم تشغيل جميع الوحدات في تموز 2022.

ووفقا لشركة الخوانق الثلاثة الصينية التي بنت المحطة، ستولد المحطة أكثر من 62.4 مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء كل عام في المتوسط.

ومن المتوقع أن يوفر مشروع بايخهتان، حال دخوله طور التشغيل الكامل، حوالي 19.68 مليون طن من الفحم القياسي، ويقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 51.6 مليون طن، وثاني أكسيد الكبريت بمقدار 170 ألف طن، وأكاسيد النيتروجين بمقدار 150 ألف طن سنويا.

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