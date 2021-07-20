الصين تنفي اتهامات بوقوفها خلف هجمات سيبرانية استهدفت مايكروسوفت

A Microsoft logo adorns a building in Chevy Chase, Maryland on May 19, 2021. - Microsoft said it is retiring Internet Explorer, the browser it created more than 25 years and which is now largely abandoned as people instead use competitors like Google's Chrome or Apple's Safari. "We are announcing that the future of Internet Explorer on Windows 10 is in Microsoft Edge," the company said in a blog post Wednesday, referring to its other browser. (Photo by Eva HAMBACH / AFP)

المستقلة/- نفت السلطات الصينية بشدّة الاتّهامات التي وجّهتها إليها الولايات المتّحدة وعدد من حلفائها بالوقوف خلف هجوم سيبراني استهدف خوادم أساسية لمؤسسة مايكروسوفت، معتبرة على لسان سفارتها في نيوزيلندا أنّ هذه الاتّهامات مجرّد مزاعم “لا أساس لها وغير مسؤولة على الإطلاق”.

وبعدما انضمّت نيوزيلندا إلى قائمة الدول التي اتّهمت الصين بالضلوع في “أنشطة سيبرانية خبيثة”، أصدرت السفارة الصينية في ويلينغتون بياناً هاجمت فيه بشدّة الدور النيوزيلندي، واصفة الاتّهامات الموجّهة لبكين بأنّها “تشويه خبيث”.

وشدّد البيان الصيني على “أنّ التحقيق في الحوادث التي تحدث على الإنترنت وتوصيفها يجب أن يستندا إلى أدلّة كافية. توجيه اتّهامات من دون أدلة هو تشويه خبيث”.

بدورها أصدرت السفارة الصينية في كانبيرا بياناً مماثلاً اتّهمت فيه أستراليا “بترديد” الخطاب الأميركي، متّهمة واشنطن بأنّها “بطلة العالم في الهجمات الإلكترونية الخبيثة”. وهذا البيانان هما أول ردّ فعلي رسمي من الصين على الاتّهامات التي استهدفتها الإثنين.

وكانت الولايات المتحدة والاتّحاد الأوروبي وبريطانيا وحلف شمال الأطلسي واليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا اتّهمت الإثنين في بيانات، منفصلة لكن متزامنة، الصين بالوقوف خلف عملية قرصنة واسعة النطاق استهدفت في آذار/مارس خوادم “مايكروسوفت إكستشينج”، منصة البريد الإلكتروني التي تستخدمها شركات في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً للاتهام الأميركي فإنّ الحكومة الصينية “تستعين بقراصنة معلوماتية مجرمين” لشنّ هجمات سيبرانية في مختلف أنحاء العالم.

وباتت “هجمات الفديات” التي تقضي بتشفير معطيات تابعة لهدف معين والمطالبة بالمال لفكّ هذا التشفير شائعة جداً، وقد استهدفت أخيراً عدداً من كبريات الشركات الأميركية. لكنّ المتخصّصين الأميركيين ينسبون هذه الهجمات إلى قراصنة متمركزين في روسيا.

والإثنين اتّهم الرئيس الأميركي جو بايدن السلطات الصينية بـ”حماية” منفذي هذه الهجمات السيبرانية، وحتى “تأمين وسائل لهم لتنفيذها”. وقال بايدن “ما أفهمه أنّ الحكومة الصينية، كما في روسيا، لا ترتكب (الهجمات الإلكترونية) بل تحمي من ينفّذونها وربّما حتّى تؤمّن لهم الوسائل لتنفيذها”.

 

المصدر: يورونيوز

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