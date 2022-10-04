الصين : تقنيات جديدة قادرة على ملء بطارية الهاتف بأقل من 10 دقائق

المستقلة/- أعلنت بعض مواقع الإنترنت أن صانعي الهواتف في الصين يطورون تقنيات جديدة قادرة على ملء بطارية الهاتف بالكامل خلال أقل من 10 دقائق.

وتبعا لموقع IXBT فإن “صحيفة Mydrivers الصينية الإلكترونية نقلت عن مصدرموثوق قوله إن الشركات المصنعة للهواتف في الصين تطور حاليا تقنيات جديدة لشحن الهواتف بسرعة فائقة، وقد تعتمد على هذه التقنيات شواحن باستطاعة 210 واط على الأغلب”.

وأشار الموقع إلى أنه توجد حاليا هواتف ذكية مجهزة بشواحن قادرة على ملء سعة بطاريتها بالكامل خلال فترة قصيرة، فهاتف iQOO 10 Pro الذي أطلق الصيف الماضي على سبيل المثال لديه شاحن باستطاعة 200 واط، ويمكن لهذا الشاحن أن يملأ بطارية الجهاز من 0 إلى 100% خلال 10 دقائق، كما يتوقع أن يحصل هاتف +Redmi Note 12 Pro المنتظر على شاحن فائق السرعة باستطاعة 210 واط.

ومن جهتها أشارت قناة Digital Chat Station على الإنترنت إلى “أن معظم الهواتف الذكية التي ستظهر العام القادم من المفترض أن تحصل على تقنيات الشحن الفائق السرعة، وعلى شواحن باستطاعة 120 واطاً”.

وتبعا للخبراء فإن التحدي الأهم في تطوير تقنيات الشحن السريع للهواتف هو ضمان تقنيات آمنة للبطاريات أيضا كي لا تتعرض للتلف أثناء شحنها.

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