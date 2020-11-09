الصين تطلق أول قمر صناعي بتقنية 6G في العالم

المستقلة/- بعد تصدر الصين الدول المصنعة والمطورة لشبكات الجيل الخامس من الاتصالات 5G ، حيث تعد أكبر دولة في العالم تحوي أفضل بنى تحتية في هذا المجال، وضعت الدولة العملاقة التي تتحدى وبكل قوة دول العالم الأول في مجال التكنولوجيا، أول قمر صناعي لها في الفضاء لاختبار تكنولوجيا الجيل السادس من الاتصالات 6G، الأمر الذي يعد ثورة بكل المقاييس في عالم التكنولوجيا.

وبحسب شبكة بى بى سى، فإنه لا تزال صناعة الاتصالات بعيدة إلى حد ما من الاتفاق على مواصفات شبكة 6G، ولا يوجد تأكيد بعد ما إذا كانت الشبكة ستعمل بكفاءة أم لا، وقد دخل القمر الصناعي بتقنية شبكة 6G مداره مع 12 قمر صناعي آخر، من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سانشي فى الصين.

وأشارت التقارير أن القمر الصناعى كان واحدا من ضمن ثلاثة أقمار صناعية صينية أطلقت بنجاح إلى المدار المحدد لها، بجانب 10 أقمار صناعية تجارية طورتها شركة Satellogic الأرجنتينية، للاستشعار عن بعد.

وقال لو تشوان، رئيس معهد UESTC لتكنولوجيا صناعة الأقمار الصناعية، أن القمر الصناعي يحمل نظام للاستشعار البصري عن بعد لرصد الكوارث وحرائق الغابات ومراقبة المياه والفيضانات الجبلية وغيرها والجدير الذكر أن هذه الشبكة تعتمد على استخدام موجات تيراهيرتز عالية التردد لتحقيق أعلى سرعة في نقل البيانات عدة مرات.

وصرح شو سانج شينج، أستاذ بالأكاديمية الصينية للهندسة، إن هذا القمر الصناعي هو أول اختبار تقني لتطبيق تردد تيراهيرتز للاتصالات في الفضاء، ومن المتوقع أن يكون أسرع بنحو 100 مرة ضعف شبكة 5G.

وقال لو تشوان، رئيس معهد UESTC لتكنولوجيا صناعة الأقمار الصناعية، أن القمر الصناعي يحمل نظام للاستشعار البصري عن بعد لرصد الكوارث وحرائق الغابات ومراقبة المياه والفيضانات الجبلية وغيرها .

وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية في حرب تكنولوجية هي الأشرس على الإطلاق، لمحاولة وقف مساعي العملاق الصيني عن تطوير شبكات الجيل الخامس حيث وضعت شركة هواوي الصينية على قائمة الحظر لمنعها من أي تكنولوجيا أمريكية في مجال الاتصالات مما أدى خسارة