الصين تضع قواعد جديدة للرقابة على الإعلانات عبر الإنترنت

المستقلة/- اقترحت هيئة تنظيم السوق في الصين قواعد جديدة من شأنها زيادة الرقابة على الإعلانات عبر الإنترنت، بما في ذلك اشتراط عدم تأثير الإعلانات في الاستخدام العادي للإنترنت أو تضليل المستخدمين، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويشعر عمالقة التكنولوجيا في الصين بضغوط التباطؤ الاقتصادي، ويضيف ذلك ضغوطًا مالية على صناعة تعاني من مجموعة من اللوائح الجديدة هذا العام.

وشددت السلطات في الصين التنظيم عبر مجموعة من الصناعات هذا العام، مع التركيز على التكنولوجيا وحذرت عملاقة البحث بايدو وعملاقة الألعاب تينسنت خلال النتائج الفصلية الأخيرة من أن التوقعات القصيرة الأجل لمبيعات الإعلانات تبدو ضعيفة، متأثرة بالوباء والحملة التنظيمية الصينية.

ونمت المبيعات الفصلية لشركة تينسنت للوسائط الاجتماعية وألعاب الفيديو بأبطأ وتيرة منذ طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 2004.

وأبلغت شركة محرك البحث بايدو عن تباطؤ في الإعلانات، بينما خفضت مجموعة علي بابا العملاقة للتجارة الإلكترونية توقعات النمو للسنة المالية.

وقالت إدارة الدولة لتنظيم السوق إن الإعلان على الإنترنت يجب أن يفي بمتطلبات تأسيس حضارة روحية اشتراكية وتعزيز الثقافة التقليدية الممتازة للأمة الصينية.

وتدعو القواعد المقترحة مشغلي المنصات إلى إنشاء نظام لتسجيل ومراجعة المعلنين والإعلانات، ومراقبة وفحص محتوى الإعلانات المعروضة والمنشورة باستخدام خدمات المعلومات الخاصة بها.

كما تدعو القواعد المقترحة إلى حظر الإعلانات التي تستهدف القاصرين التي تروج للعلاجات الطبية ومستحضرات التجميل والألعاب عبر الإنترنت والتي لا تساعد في الصحة البدنية والعقلية للقصر.

وقالت الهيئة المنظمة عبر موقعها على الإنترنت إن القواعد الجديدة المقترحة مفتوحة للتعليق العام حتى 25 ديسمبر. وفي شهر سبتمبر، نشرت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين مسودة قواعد تملي كيف يمكن للشركات استخدام التوصيات الخوارزمية، بعد القواعد السابقة المتعلقة باستخدام البيانات والمنافسة غير العادلة.

وقبل ذلك، خضعت شركة Didi Chuxing الصينية العملاقة لخدمات النقل التشاركي لتحقيق بشأن انتهاكات الخصوصية المزعومة بعد أيام من إدراجها في الولايات المتحدة، بينما حصلت شركة علي بابا للتجارة الإلكترونية على غرامة قياسية قدرها 2.8 مليار دولار بسبب السلوك المناهض للمنافسة.

الصين تقدم مسودة قواعد الإعلانات عبر الإنترنت وأبلغت شركة تينسنت العملاقة للألعاب والرسائل بأن جميع تطبيقاتها وتحديثاتها الجديدة يجب أن توافق عليها الحكومة.

وتأتي هذه الخطوة ضد الشركة بعد اكتشاف أن 9 من تطبيقاتها قد ارتكبت انتهاكات منذ بداية العام. مما دفع إلى الحاجة إلى إجراءات توجيهية إدارية انتقالية.

ويجب على الشركة تقديم أي تطبيقات أو تحديثات جديدة لفحصها من قبل وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات قبل تحميلها أو تحديثها.

وقالت الوزارة، بحسب تلفزيون CCTV، بعد اجتياز التفتيش، يمكن بعد ذلك إطلاقها للمستخدمين كالمعتاد، بينما قالت تينسنت لوكالة فرانس برس إنها تلتزم بالمتطلبات.

وأشارت الشركة إلى أنها تعمل باستمرار على تعزيز ميزات حماية المستخدم داخل تطبيقاتها. وقالت: لدينا أيضًا تعاون منتظم مع الوكالات الحكومية ذات الصلة لضمان الامتثال التنظيمي. تظل تطبيقاتنا تعمل ومتاحة للتنزيل.