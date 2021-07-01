الصين: تشغيل أطول طريق سريع عابر للصحراء في العالم

المستقلة /- افتتحت الصين، أمام حركة المرور، طريق بكين-أورومتشي السريع، وهو أطول طريق سريع عابر للصحراء في العالم، بعد بدء تشغيل القطاع الأخير من الطريق في منطقة شينجيانغ شمال غربي الصين.

ويبلغ إجمالي طول الطريق 2800 كيلو مترا، والذي يربط العاصمة الصينية بكين بمدينة أورومتشي، مركز مقاطعة شينجيانغ، ويمر ما يزيد على 500 كيلو مترا منه، عبر الصحراء والأراضي غير المأهولة.

وإلى جانب بكين وشينجيانغ، يمر الطريق عبر أربع مقاطعات، هي خبي وشانشي ومنغوليا الداخلية وقانسو شمال غربي الصين.

ويقلل هذا الطريق المسافة بين أورومتشي وبكين بواقع 1300 كيلو مترا، ما يجعله أسرع طريق لعبور شمال الصين.

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