الصين تسابق الزمن لاحتواء أوميكرون

المستقلة /- ضاعفت الصين عدد الأسرّة في المستشفيات؛ لتفادي احتمال امتلائها بالكامل في ظل ارتفاع عدد الإصابات بالمتحور أوميكرون، مما أدى إلى عزل عشرات ملايين السكان.

وأظهرت لقطات بثتها محطة “سي سي تي في” الحكومية عشرات الرافعات العاملة على إنشاء مستشفيات مؤقتة في مقاطعة جيلين شمال شرق البلاد، حيث تم إحصاء أكثر من 5000 إصابة في غضون أسبوع.

وأُقيمت 6000 غرفة مستشفى في مدينتي تشانغتشون وجيلين، التي تحمل اسم المحافظة، للتعامل مع تدفق محتمل للمرضى يثير القلق، وفقًا لـ”فرانس 24″.

وفرضت الحكومة العزل في العديد من الأماكن، ولاسيما في مقاطعة جيلين، حيث سُجِّل عدد كبير من الإصابات، وفي مدينة شنجن التكنولوجية (جنوب)، التي تعد 17,5 مليون نسمة.

وتسعى الصين إلى تجنب الوصول لوضع مماثل للحال في هونغ كونغ، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، حيث تكتظ المستشفيات بسبب ارتفاع عدد المصابين.