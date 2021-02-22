الصين تدعو الولايات المتحدة لالغاء الرسوم الجمركية

المستقلة/-دعت الصين إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، باتخاذ خطوات جدية من أجل “بناء حسن النية” بما في ذلك إلغاء الرسوم الجمركية والعقوبات، مع استمرار بكين في تحميل المسؤولية لواشنطن حول ترميم العلاقات المتداعية.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لملتقى يوم الاثنين في بكين إنه ينبغي على الجانبين إعادة فتح منصات الحوار التي انقطعت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب والابتعاد عن بعض من سياسات الإدارة السابقة.

وأكد على الحاجة إلى رفع “الرسوم الجمركية غير المنطقية”، مشيرا إلى التقييدات على وسائل الإعلام الصينية والطلاب كمسائل أخرى تدعو للقلق.

وقال وانغ: “في الظروف الحالية، يمكن أن يبدأ الجانبان بالأمور الأسهل، ويتواصلان بفعالية ويعملان على بناء النية الحسنة”، بكين وواشنطن لا زالتا قادرتين على إنجاز الأمور الكبيرة من أجل العالم، ونأمل أن يقوم الجانب الأمريكي بتعديل سياساته بالسرعة الممكنة.