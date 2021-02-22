الصين تدعو الولايات المتحدة لالغاء الرسوم الجمركية

المستقلة/-دعت  الصين إدارة الرئيس الأمريكي الجديد  جو بايدن، باتخاذ خطوات جدية  من أجل “بناء حسن النية” بما في ذلك إلغاء الرسوم الجمركية والعقوبات، مع استمرار بكين في تحميل المسؤولية لواشنطن حول ترميم العلاقات المتداعية.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لملتقى يوم الاثنين في بكين إنه ينبغي على الجانبين إعادة فتح منصات الحوار التي انقطعت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب والابتعاد عن بعض من سياسات الإدارة السابقة.

وأكد على الحاجة إلى رفع “الرسوم الجمركية غير المنطقية”، مشيرا إلى التقييدات على وسائل الإعلام الصينية والطلاب كمسائل أخرى تدعو للقلق.

وقال وانغ: “في الظروف الحالية، يمكن أن يبدأ الجانبان بالأمور الأسهل، ويتواصلان بفعالية ويعملان على بناء النية الحسنة”، بكين وواشنطن لا زالتا قادرتين على إنجاز الأمور الكبيرة من أجل العالم، ونأمل أن يقوم الجانب الأمريكي بتعديل سياساته بالسرعة الممكنة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

بنزيمة يغيب عن مباراة أتالانتا ضد ريال مدريد

اخر الاخبار

فيديو.. القبض على سعودي لقيادته عكس السير ومحاولته دهس رجل أمن 

اخبار العراق

تقليص الحضور الإعلامي في مباريات الدوري العراقي

اخبار العراق

تقليص الحضور الإعلامي في مباريات الدوري العراقي

اخبار العراق

التطبيعية ترد على طلب الزوراء لتأجيل مباراة الشرطة

ثقافة وفنون

فيديو.. “من داخل الطائرة” محمد رمضان يشوق جمهوره لكليب “ڤيرساتشي”

اخر الاخبار

مصر.. اكتشاف كنز جديد بمنطقة سقارة على عمق 30 مترا

اخر الاخبار

مصر.. اكتشاف كنز جديد بمنطقة سقارة على عمق 30 مترا

اخر الاخبار

فيديو صادم.. أميرة الناصر تكشف وحشية تعذيب طليقها لها

اخر الاخبار

سوريا تعلن عن تسجيل لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لكورونا

اخر الاخبار

ترشيح سوريا لرئاسة منصب رفيع في الأمم المتحدة

اخر الاخبار

دراسة تكشف علاقة بين الإصابة بالانفلونزا وعدوى كورونا

اخر الاخبار

تورط زائر عربي في دبي بتهمة التزوير لهذا السبب

اخبار الاردن

الاردن : مكرمة ملكية للأسر الفقيرة خلال رمضان

اخر الاخبار

مع رفع الحظر.. زحامات خانقة في بغداد

اخر الاخبار

كردستان لاتعتزم فرض حظر التجوال

اخبار العراق

قصف جوي للتحالف يستهدف مواقع قرب كركوك