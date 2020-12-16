الصين تدشن أطول جسر معلق في العالم

المستقلة /- أعلنت بكين تشغيل الجسر الذي يحتوي على أكبر امتداد معلق في العالم، فوق نهر جينان جينشا، جنوب غربي الصين.

وبحسب صحيفة “China Daily”، واجه تشييد الجسر العملاق المعلق صعوبات تصميمية كبيرة بسبب ارتفاع مخاطر الزلازل والارتفاع العالي للمنطقة.

وذكرت الصحيفة أن طول الجسر الرئيسي يبلغ 1386 متراً، فيما يبلغ ارتفاعه عن سطح النهر 330 متراً، ويصل امتداد الرافعة المستخدمة في المشروع لأكثر من 1000 متر، وهي أكبر رافعة كابلات في العالم لبناء الجسور الجبلية.

ويسهم المشروع في تشجيع تصدير المحاصيل الصناعية وتنشيط قطاع السياحة في المنطقة.

يشار الى أن الرئيس الصيني شي جينبينغ افتتح قبل عامين الجسر الذي يربط هونغ كونغ وماكاو بالبر الصيني فوق البحر بعد سنوات من التأجيل. وهو أطول من جسر Golden Gate الشهير في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية 20 مرة. وهو مصمم لمقاومة الزلازل والأعاصير الموسمية التي تعصف بالمنطقة، وهو مصمم أيضا للصمود بوجه السفن التي قد تصطدم به.

وبدأ العمل في تشييده عام 2009، ولكن المشروع ابتلي بسلسلة من المعوقات منها معوقات تتعلق بشروط الأمان. كما تجاوزت كلفته الكلفة الأصلية وبلغت أكثر من 20 مليار دولار.