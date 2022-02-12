الصين تحقق فائضاً بنحو 315 مليار دولار

المستقلة /- قالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، إن البلاد حافظت على توازن أساسي في المدفوعات الدولية خلال العام الماضي 2021 ، مع تسجيل مستوى معقول من فائض الحساب الجاري، بلغ 315 مليار دولار.

وذكرت المتحدثة باسم الهيئة وانغ تشون ينغ، أن الفائض في الحساب الجاري يمثل 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي.

كما سجلت التجارة في السلع فائضا بلغ 554.5 مليار دولار أميركي عام 2021، بزيادة نسبتها 8 بالمئة عن العام الأسبق 2020، وحافظ حجم الصادرات والواردات على نمو مطرد في ظل بقاء الانتعاش الاقتصادي العالمي على المسار الصحيح.

وأضافت وانغ أن تجارة الخدمات شهدت عجزا بلغ 97.7 مليار دولار أميركي عام 2021، بانخفاض نسبته 33 بالمئة على أساس سنوي، بينما انخفض العجز في قطاع السفر بنسبة 15 بالمئة ليصل إلى 99.3 مليار دولار أميركي، وذلك بسبب التأثيرات المتواصلة لجائحة كورونا على السياحة عبر الحدود والدراسة في الخارج، متوقعة أن تظل المدفوعات الدولية للصين متوازنة بشكل عام، على الرغم من أوجه عدم الاستقرار وعدم اليقين في الخارج.