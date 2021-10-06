الصين تحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة

المستقلة /- حذرت الصين من اندلاع الحرب العالمية الثالثة ، في أي وقت ودون سابق إنذار ، بعدما اخترقت الصين المجال الجوي لتايوان عبر عشرات المقاتلات الحربية.

ووفقاً لـ”الديلي ميل” البريطانية فإن الصين أطلقت هذا التحذير، بعدما أجرت مناورات حربية بالقرب من “تايوان”، موضحة الصحيفة أنه اخترقت ما يقرب من 150 طائرة حربية صينية المجال الجوي لتايوان منذ يوم الجمعة الماضية ، بما في ذلك 56 طائرة يوم الاثنين الماضي في تصعيد دراماتيكي بين الصين وتايوان.

وأكدت الصحيفة أن الولايات المتحدة تدعم “تايوان” في مواجهة الصين ، حيث أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالات هاتفياً بنظيره الصيني، حيث دعا إلى الالتزام باتفاقية “تايوان” المبرمة ، والتي تجرم اختراق المجال الجوي لتايوان . يأتي ذلك في الوقت الذي تحركت فيه حاملة الطائرات البريطانية “الملكة اليزابيث” نحو بحر الفلبين في تدريب مشترك مع حاملتين أمريكيتين” رونالد ريجين” و”كارل فينسون”، وحاملة الطائرات الهليكوباتر “جيس- إى حسى”