الصين تؤكد ان المسبار Tianwen 1 دخل إلى مدار انتظار كوكب المريخ

المستقلة /- أعلنت المؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC)، أن المسبار Tianwen 1 دخل إلى مدار انتظار الكوكب الأحمر.

وجاء في بيان المؤسسة، “دخل “Tianwen 1 “، أول مسبار صيني لاستكشاف المريخ في الساعة 6.29 بتوقيت بكين (1.29 بتوقيت موسكو) يوم 24 فبراير الجاري إلى مدار انتظار المريخ”.

وتشير المؤسسة، إلى أن المسبار سيبقى حوالي ثلاثة أشهر في مدار انتظار المريخ،  وبعدها سيهبط على سطح الكوكب الأحمر، في مايو -يونيو المقبل. وفي حال نجاح مهمته، سوف يرسل أولى البيانات إلى الأرض خلال السنة الحالية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

شاهد.. كيف احتفلت رنا سماحة بعيد ميلاد زوجها 

اخر الاخبار

فيديو.. رامي إمام يكشف سر بكاء الزعيم في كواليس مسرحية “بودي جارد”

اخبار مصر

مصر توافق على مقترح السودان لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة

اخر الاخبار

الإفراج عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي 

اخر الاخبار

إيران تشنق جثة امرأة توفيت قبل إعدامها

اخبار مصر

مصر..  إحالة أوراق “سفاح الجيزة” إلى المفتي

اخر الاخبار

الاردن : بلاغ جديد بعودة حظر الجمعة

اخر الاخبار

الاردن : بلاغ جديد بعودة حظر الجمعة

اخبار السعودية

القبض على سعوديَّين استدرجا الضحايا بسبب الإعلان عن وظائف

اخبار مصر

بورصة مصر تربح مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

اخر الاخبار

أنفوجرافيك : نسبة استخدام الإنترنت في العالم العربي من إجمالي سكان كل دولة

اخر الاخبار

72% تراجع في صادرات تركيا للسعودية خلال ديسمبر

اخبار العراق

منتخب العراق يستقر على مواجهة الهند وديا

اخر الاخبار

نداء شرارة تتحدث عن تجربتها مع فيروس كورونا

اخر الاخبار

منظمات دولية تطالب الحكومة التركية بالتدخل لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

اخر الاخبار

عملية انقاذ امراة تتحول الى مأساة .. كورونا ينتقل عبر زرع الاعضاء

اخر الاخبار

ايران : إذا أراد الأوروبيون العودة الى الاتفاق النووي فعليهم تنفيذ التزاماتهم