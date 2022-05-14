الصين اعتذرت عن عدم استضافة نهائيات كأس اسيا 2023

المستقلة/- اعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، ان الصين اعتذرت عن عدم استضافة نهائيات كأس اسيا المقبلة 2023، لاسباب تتعلق بالظروف الاستثنائية لانتشار فيروس كورونا، وتداعياتها على الوضع العام للبلاد.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيانه، اليوم السبت: “بعد مناقشات مكثفة مع الاتحاد الصيني لكرة القدم (CFA) ، أبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا ،أنه لن يكون قادرًا على استضافة بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023.

وواصل :”يقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالظروف الاستثنائية التي تسببت فيها جائحة كوفيد -19 ، والتي أدت إلى تنازل الصين عن حقوق الاستضافة”.

وتابع: “تم تعيين الصين لاستضافة كأس آسيا 2023 في 5 يونيو 2019 ، في المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم و كان من المقرر استضافة المنافسة التي تضم 24 فريقًا في 10 مدن صينية في الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023”.

واوضح: “عمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن كثب مع CFA واللجنة المنظمة المحلية لكأس آسيا 2023 (LOC) خلال الاستعدادات وتم تحقيق العديد من الإنجازات ، بما في ذلك إطلاق شعار البطولة وإزاحة الستار عن ملعب شنغهاي بودونغ المكتمل حديثًا العام الماضي”.

وأردف البيان: “يقدّر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن السلطات الصينية ، واللجنة المنظمة للبطولة، قد اتخذوا هذا القرار الصعب للغاية ولكنه ضروري في المصالح الجماعية لكأس آسيا 2023 ، والتي وفرت أيضًا للاتحاد الآسيوي الوقت المطلوب لتقييم الوضع فيما يتعلق باستضافة النسخة المقبلة”.

وختم: “سيواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم العمل بشكل وثيق مع شركائه التجاريين وأصحاب المصلحة لرسم المسار إلى الأمام وسيظل ممتنًا لهم لتفهمهم ودعمهم خلال هذه الفترة ، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول الخطوات التالية المتعلقة باستضافة كأس آسيا 2023 في الوقت المناسب”.

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