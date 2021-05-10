الصومال يعلن استمرار حظر استيراد القات من كينيا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن الصومال استمرار الحظر المفروض على استيراد القات من كينيا رغم استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وجاء في بيان صدر عن هيئة الطيران المدني الصومالية، أمس الأحد، أن الحظر الحكومي على المنشطات الورقية لا يزال ساري المفعول.

وأضافت الهيئة: “إن نقل القات الكيني المعروف بـ “ميرا” دون تصريح منها سيعتبر عملا غير قانوني وانتهاكا للمجال الجوي الصومالي”.

وكان الصومال قد أعلن الأسبوع الماضي إعادة العلاقات مع كينيا التي قطعها في ديسمبر الماضي، لكن كينيا رحبت بقرار الحكومة الصومالية بحذر، وأشارت إلى أنها تتطلع إلى مزيد من التطبيع بما في ذلك ما يتعلق بالتجارة والاتصالات والنقل والعلاقات بين الناس والتبادل الثقافي