الصومال.. مقتل 16 عنصرا من حركة “الشباب” جنوبي البلاد

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

قتل 16 من عناصر وقيادات حركة “الشباب” المرتبطة بتنظيم القاعدة، إثر عملية عسكرية شنها الجيش الصومالي في منطقة /جمامي/ جنوبي البلاد.

وذكر الجيش الصومالي في بيان نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، اليوم، إن العملية العسكرية التي نفذتها قوات الكوماندوز الوطنية جرت في منطقة جمامي التابعة لمحافظة جوبا السفلى جنوب الصومال .

وأكد عرب طجي أحمد، قائد اللواء الخامس لكتيبة القوات الخاصة، أن العملية أسفرت عن مقتل 3 من القيادات و13 من عناصر حركة /الشباب/ ، بالإضافة إلى اعتقال 6 آخرين.

وأوضح أن القوات الخاصة نجحت في تدمير قواعد حركة /الشباب/ في منطقة جمامي.
ويسعى الجيش الصومالي إلى تقويض قدرات حركة /الشباب/ والقضاء عليها من خلال العمليات العسكرية المخططة التي ينفذها.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الصومال.. مقتل 16 عنصرا من حركة “الشباب” جنوبي البلاد

اخر الاخبار

أمريكا توافق على استخدام لقاح “موديرنا” لعلاج فيروس كورونا

اخر الاخبار

الصفار : موافقة مجلس الوزراء على نسخة الموازنة المسربة ستكون “كارثة” 

اخر الاخبار

الكاظمي يعيش لحظات طرب مع اردوغان والعراق ينهار

اخبار العراق

لجنة تحقيق برلمانية تتقصى اسباب عدم انجاز مطار كربلاء

اخبار العراق

محافظ نينوى : إلغاء التصاريح الامنية في جميع دوائر المحافظة

اخبار العراق

بعد توقفه لاكثر من عام ..الاسكان تستأنف العمل بمشروع ماء النهروان