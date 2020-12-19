الصومال.. مقتل 16 عنصرا من حركة “الشباب” جنوبي البلاد

قتل 16 من عناصر وقيادات حركة “الشباب” المرتبطة بتنظيم القاعدة، إثر عملية عسكرية شنها الجيش الصومالي في منطقة /جمامي/ جنوبي البلاد.

وذكر الجيش الصومالي في بيان نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، اليوم، إن العملية العسكرية التي نفذتها قوات الكوماندوز الوطنية جرت في منطقة جمامي التابعة لمحافظة جوبا السفلى جنوب الصومال .

وأكد عرب طجي أحمد، قائد اللواء الخامس لكتيبة القوات الخاصة، أن العملية أسفرت عن مقتل 3 من القيادات و13 من عناصر حركة /الشباب/ ، بالإضافة إلى اعتقال 6 آخرين.

وأوضح أن القوات الخاصة نجحت في تدمير قواعد حركة /الشباب/ في منطقة جمامي.

ويسعى الجيش الصومالي إلى تقويض قدرات حركة /الشباب/ والقضاء عليها من خلال العمليات العسكرية المخططة التي ينفذها.