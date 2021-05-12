الصواريخ الفلسطينية تصل ديمونا

المستقلة/- أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس عن استهداف بلدة ديمونا جنوبي إسرائيل بعدد من الصواريخ، في حين أسفر أحدث قصف على قطاع غزة عن مقتل عدد من الفلسطينيين جنوبي القطاع.

وقالت كتائب القسام إنها أطلقت 15 صاروخاً على ديمونا جنوبي إسرائيل التي تضم مفاعلا نوويا إسرائيليا، وذلك في أحدث موجة للتصعيد المستمر على جانبي الحدود بين غزة وإسرائيل منذ ثلاثة أيام.

ولم تتوقف الصواريخ الفلسطينية عن السقوط داخل الأراضي الإسرائيلية، وكان آخرها إطلاق 50 صاروخا باتجاه عسقلان وأسدود داخل إسرائيل.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف مواقع قال إنها تشتمل على “مصانع أسلحة” تابعة لحماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي في الأطراف الشمالية لقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين من جراء الغارات الإسرائيلية في القطاع إلى 53 شخصا، في حين تجاوز عدد الإصابات 300 شخص.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الفصائل الفلسطينية تطلق عشرات الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل

اخبار مصر

انتشال 30 قطعة معدنية من معدة طفلة مصرية ..صور

اخبار فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى يعلن فرض حظر تجوال في مدينة اللد

اخبار فلسطين

نتنياهو يهدد “حماس” بـ”ضربة لم تتخيلها” بعد مقتل قيادى بكتائب القسام

اخبار الاردن

الأردن يرسل مساعدات طبية عاجلة للفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة

اخبار العراق

الوقف السني يعلن استمرار فتح المساجد خلال حظر التجوال

اخبار العراق

مقتل أكبر مستثمر عراقي في قطاع الدواجن بشجار مسلح

اخبار العراق

مقتل أكبر مستثمر عراقي في قطاع الدواجن بشجار مسلح

اخبار فلسطين

الصواريخ الفلسطينية تصل ديمونا

اخر الاخبار

الإطاحة بتجار مخدرات بحوزته (4000) حبة مخدرة في العراق

رياضية

فان دايك يكشف موقفه من المشاركة في يورو 2020

اخبار العراق

حوار بين شخصيات عراقية والسفير البريطاني بشأن الانتخابات

رياضية

الاتحاد الأوروبي يقرر معاقبة ثلاثي دوري السوبر

رياضية

إعلان قائمة منتخب سوريا الأولية في التصفيات

رياضية

شركة صينية تتولى إعادة إعمار القوة الجوية

اخبار العراق

الدفعة الثانية من لقاحات كوفيد-19 عبر مرفق “كوفاكس” تصل العراق

الاخبار

مصرف الرشيد يعلن فتح عدد من فروعه لتوزيع الرواتب رغم الحظر والعيد