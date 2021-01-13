الصناعة : توقف 83 معملا ومصنعا عن العمل

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة /-أعلنت وزارة الصناعة والمعادن ، أنها تعمل ضمن خططها لإعادة تأهيل معاملها المتوقفة البالغة 83 معملا ومصنعا، من أجل استيعاب العاطلين وأصحاب الشهادات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، مرتضى الصافي في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الاربعاء، إن “الوزارة تمتلك 29 شركة عامة و4 هيئات و285 معملا ومصنعا، المتوقف منها 83 معملا، لذلك تعمل الوزارة ضمن خطتها التي تتكون من ثلاث مراحل؛ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، على إعادة إحياء هذه المعامل المتوقفة”.

وأضاف الصافي، أنه ” ضمن خطة الوزارة في المرحلة قصيرة المدى؛ تم افتتاح وإكمال وتأهيل 12 معملا خلال الأشهر الستة الأخيرة في عموم البلاد، مبيناً أن من ضمن خطة الوزارة إحياء جميع المعامل، من أجل استيعاب الأيدي العاملة”.

وتابع: أن “الوزارة وضعت خطة بديلة؛ تتمثل بالمشاركة مع القطاع الخاص، التي ستؤدي الى نقل التكنولوجيا من الخارج الى الداخل وجذب العمالة من حملة الشهادات والعاطلين، وتوفير العملة الصعبة داخل البلد، فضلاً عن إشتراك القطاع الخاص مع القطاع العام في الصناعة الوطنية”.

وبيّن الصافي، أن “وزارة الصناعة والمعادن لا تعارض الاستيراد؛ وإنما هي ضد استيراد المواد التي لا تخضع للسيطرة النوعية والتي لم تكن ضمن المواصفات”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

السفارة الفرنسية في بغداد : نتابع بـ قلق أحداث الناصرية

اخر الاخبار

الاستخبارات : تحرير مختطف بعد ساعات من اختطافه في بغداد

اخر الاخبار

موقع يوتيوب يعلق قناة ترامب وحذف تسجيل فيديو لانتهاكه

اخر الاخبار

الصدر يحذر من تأجيل الانتخابات المبكرة و يدعو الكاظمي الى محاسبة الفاسدين

اخبار العراق

الكاظمي : إنشاء جسر مشاة لأهالي القرى الثماني في الديوانية

اخبار العراق

الصناعة : توقف 83 معملا ومصنعا عن العمل

اخر الاخبار

معلومات حساسة.. تحذير هام وخطير لـ الأمن السيبراني السعودي

اخر الاخبار

معلومات حساسة.. تحذير هام وخطير لـ الأمن السيبراني السعودي

اخر الاخبار

منع الدرون في الكويت إلا بإذن

اخر الاخبار

المفوضية ملتزمة بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات المبكرة

اخر الاخبار

رئاسة الجمهورية يصادق رسميا على انضمام العراق لأتفاق باريس للمناخ

اخر الاخبار

تقرير إسباني : ريال مدريد مهتم بضم بوجبا بناءً على رغبة زيدان

اخر الاخبار

القبض على 17 ارهابيا بعمليات استخباراتية متعددة في بغداد

اخبار العراق

الاتصالات توضح قرار إعفاء المواطنين من دفع الرسوم على الطرود البريدية

اخر الاخبار

 50 قتيلا وجريحا.. تفاصيل القصف الإسرائيلي على دير الزور بسوريا

اخبار العراق

نصيف : لا يمكن تمرير الموازنة كونها تحتوي على مخالفات دستورية وقانونية

اخر الاخبار

يونس محمود يؤكد انه سيبقى بعيداً عن السياسة ولا يفكر بالترشح في الانتخابات