الصناعة تصدر توضيحاً بشأن ضبط كميات من الزيت السائل منتهي الصلاحية

المستقلة /- أصدرت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الخميس، توضيحاً بشـأن ضبـط كميـات مـن الزيـت السائل منتهـي الصلاحيـة فـي مخـازن شركـة المنتوجـات الغذائية.

وذكر بيان للوزارة تلقت المستقلة، أنه”رداً على مانشرهُ موقع هيئة النزاهة وتمَّ تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومفادهُ ضبط أكثر من 600 طن من مادة الزيت السائل، نود أن نوضح انه في الوقت الذي نشيد فيه بدور هيأة النزاهة لضرب الفاسدين والحفاظ على المال العام تبين بأنَ كمية الزيت المُنتهي الصلاحية والبالغة ( 600 ) طن والتي تمَّ ضبطها مُنتجة من قِبل إئتلاف شركات كازوفيل الروسية وساره ام البلغارية وشركة كرامات الجنوب العراقية منذُ عام 2019 وفق عقد المُشاركة المُبرم مع الشركة العامة للمنتوجات الغذائية ولم يتم شراؤها من قِبل وزارة التجارة”.

واضافت الوزارة خلال البيان انه” قد تعذرَ تسويقها بسبب العبارة المُثبتة على العبوة ” أُنتج خصيصاً إلى وزارة التجارة، مبينة أنَ “هذهِ الكمية تعود ملكيتها لائتلاف الشركات المُشاركة المذكورة وأنَ الشركة العامة للمنتوجات الغذائية أتخذت جميع الإجراءات المُناسبة للحفاظ عليها ولحين مُعالجتها وبالشكل القانوني وتحويلها كأعلاف حيوانية واستيفاء حصة الشركة من قيمتها وعدم تسربها إلى الأسواق المحلية حفاظاً على الصحة العامة”.

وتابع ان” وزير الصناعة وجهَ بالتعاون مع جميع الجهات الرقابية بما فيها هيئة النزاهة وتشكيل لجنة تحقيقية في مقر الوزارة للوقوف على ملابسات الموضوع وتزويد هيئة النزاهة والقضاء بتقرير مفصل ودقيق والتعاون معهُم للوصول إلى حقيقة الموضوع واتخاذ القرار المناسب وفقاً للتعليمات والقانـون”.