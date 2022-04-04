الصناعة تؤكد انجازها المرحلة الأولى من مشروع المدن الصناعية في الأنبار

المستقلة /- انجزت وزارة الصناعة والمعادن المرحلة الأولى من مشروع المدن الصناعية في محافظة الأنبار بمساحة ثلاثة آلاف دونم، ضمن توجه حكومي لإنشاء مدن مماثلة بجميع محافظات البلاد.

وكانت الوزارة قد أعلنت بداية العام الحالي، أنها خطت خطوات مهمة بإنشاء المدن الصناعية بمحافظات البصرة وذي قار والأنبار، والمضي بإجراءات إنشائها ضمن محافظة نينوى.

وقالت معاونة رئيس هيئة المدن الصناعية في الوزارة رغد حمزة في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إن “الوزارة أعدت خطة للنهوض بالواقع الاقتصادي للمحافظات كافة باعتماد إنشاء مدن صناعية ضمنها”، مضيفة أنه “تم في السياق ذاته انجاز المرحلة الأولى من مشروع المدينة الصناعية بمحافظة الأنبار والبالغة مساحتها ثلاثة آلاف دونم”.

وبينت أن “المرحلة الأولى تضمنت استكمال الأسيجة والشوارع والبنى التحتية للمدينة”، منوهة بأن “المتبقي من أعمال هذه المرحلة متعلق بالمرحلة الثانية والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها 20 بالمئة وتضمنت إنشاء محطات لتكون مهيأة لإنشاء المعامل عليها”.

وكانت محافظة ذي قار قد افتتحت مطلع العام الحالي، المدينة الصناعية أمام المستثمرين، والتي ستوفر 50 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وذكرت حمزة أنه “تم تقسيم المدينة ضمن الخطة إلى 230 قسما أي أن القسم الواحد منها تبلغ مساحته 1250 مترا مربعا أي نصف دونم، وبإمكان المستثمر الحصول على قسمين لإنشاء مصنع وفق المعايير والمحددات التي وضعتها الهيئة”، موضحة أن ” التخصيصات المالية وتعاون حكومة الأنبار المحلية، اسهما بإنجاز الأعمال ضمن توقيتاتها المحددة، وجاري إكمال ما تبقى منها تباعا”.

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