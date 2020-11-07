الصناعات الخفيفة : انتاجنا من المدافئ النفطية يضاهي الماركات الاوربية 

المستقلة /- بالتزامن مع حلول فصل الشتاء، اكدت الشركة العامة للصناعات الخفيفة قدرتها على سد الحاجة المحلية لـ”مدافئ عشتار”، بمواصفات عالمية تضاهي الماركات الاوربية.

وافاد بيان صحفي صادر عن الشركة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن “قطاع مختلط”، ان الشركة وضمن حملة صنع في العراق تمكنت من انتاج 30 الف مدفئة نفطية بمواصفات عاليمة تضاهي الماركات الاوربية”، مشيرا الى ان “الشركة تخطط لانتاج 60 الف مدفئة خلال الايام القريبة المقبلة”.

واضاف ان “اسعاره تلك المدافئ النفطية تشجيعية ومناسبة جدا مقارنة بالنوعيات المستوردة”، موضحا ان “ادارة الشركة وخلال فترة قصيرة استحدثت خطوط انتاجية جديدة من مناشئ عالمية بلمسة عراقية”.

واشار الى ان “الشركة نجحت ايضا بتصنيع أجهزة منزلية تحمل (ماركة عشتار)، كالثلاجات والعارضات والمجمدات والطباخات والمنتجات الاخرى، بموصفات عالمية وبأسعار تنافسية”.

واستغربت الشركة في البيان من غياب الدعم الحكومي لها على الرغم من توجه الدولة نحو تعظيم الايرادات غير النفطية”، مجددة دعوته الى “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير النفط احسان عبد الجبار بتخفيض زيت الغاز لها من اجل تقليل كلف الانتاج”.