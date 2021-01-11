الصميدعي يعلن اصابته بسلالة كورونا المتحور في اول اصابة بالعراق

المستقلة /… أعلن المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي عن إصابته بفيروس كورونا المتحور وهي أول إصابة تسجل في العراق.

وقال الصميدعي في تغريدة على حسابه في تويتر، إنه “بمتابعة طبية حثيثة لآخر أعراض فيروس كورونا المطور (كوفيد 20) ونتيجة فحوص مختبرية ثبت اصابتي بالفيروس المطور”.

وأضاف أن “المشكلة في هذا الفيروس أنه لا يظهر في كل أجهزة المسحة pcr العراقية وبذلك يتعين على وزارة الصحة العراقية تحديث أجهزتها”.

واضاف أنه “بحسب الاطباء والمضادات والاصابة السابقة، انا في مرحلة التعافي النهائي وفي طور الحصول على مناعة كاملة ضد الفايروس ، لكني من واجبي كمواطن ان انشر هذا الخبر لكي اكون عينة لوزارة الصحة لبحث الاصابات الجديدة بكوفيد ٢٠ الذي لا يظهر في اجهزة المسح الموجودة في العراق ( لعدم تضمينها جين S ) الكاشف لهذا الفايروس”.