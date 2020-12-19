الصفار : موافقة مجلس الوزراء على نسخة الموازنة المسربة ستكون “كارثة” 

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المستقلة /سرى جياد/ أكد مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار أنه في وافق مجلس الوزراء على النسخة المسربة ستكون كارثة على المواطنين ، رغم الإصلاحات التي بها لكنها على حساب الموظف العادي وذوي الدخل المحدود. 

وقال الصفار للمستقلة من المؤسف أن تتسرب أسرار بهذه السهولة وبها أمور تتعلق بمعيشة الناس واثرت كثيرا على وضع السوق خلال الفترة القصيرة، هذه الموازنة التي من المفترض تم إعدادها لمعيشة شعب كامل لسنة كاملة تحت ظرف اقتصادي متردي.

وبين أن الحكومة لم يتوجهوا إلى اصلاحات من خلال ايقاف ابواب الفساد والحصول على ايرادات من المنافذ وتحريك السوق وجباية الضريبة وغيرها،

إنما تم التوجه إلى النفقات وهذا الإجراء بالواقع الاكثر تأثيرا على الموظف.

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