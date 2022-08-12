الصربي كوستيتش ينتقل الى يوفنتوس الايطالي

المستقلة/- اعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، الجمعة، عن نعاقده مع الدولي الصربي فيليب كوستيتش لاعب وسط إينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 12 مليون يورو.

ويمتد العقد مع اللاعب الى حزيران/ يونيو 2026

ويمكن أن يدفع النادي الإيطالي ثلاثة ملايين يورو إضافية للنادي الألماني ضمن صفقة الحصول على خدمات كوستيتش (29 عاما) الذي لعب 171 مباراة لإينتراخت بعد انضمامه إليه في 2018.

وأحرز كوستيتش 33 هدفا لفرانكفورت كما أسهم في تهيئة 64 فرصة تهديف.

وخاض كوستيتش مباراته الدولية الأولى مع منتخب بلاده صربيا في 2015 في مواجهة أذربيجان وشارك إجمالا في 48 مباراة دولية وأحرز ثلاثة أهداف خلالها.

وسيصبح كوستيتش سادس لاعب ينضم إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد أنخيل دي ماريا، وبول بوجبا، وأندريا كامبياسو، وفيدريكو كييزا، وجليسون بريمر.

واحتل يوفنتوس المركز الرابع بين فرق الدوري الإيطالي في نهاية الموسم الماضي وسيبدأ مسيرته في الموسم الجديد للبطولة باللعب في مواجهة ضيفه ساسولو الاثنين المقبل.