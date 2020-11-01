الصراعات السياسية أبرز أسباب إهمال عرض الاستثمار السعودي في بادية العراق

المستقلة/- سرى جياد/ عد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الصراعات السياسية أبرز أسباب رفض العرض السعودي الاستثماري في بادية العراق.

وقال العيثاوي للمستقلة أن التفكير السياسي غير الصحيح والصراع بين السعودية واميركا وإيران تضر بالبلد ولا تقدم اي منفعة يجب الابتعاد عنها وعن المهاترات السياسية التي انهكت العراق على مر السنين.

واضاف انه لاتوجد جدية حقيقية للاستثمار في العراق وذلك نراه واضحا من خلال تلكؤ المشاريع واعمال الهيئات والتي اغلبها يشوبها الفساد ولاتوجد فرص استثمارية حقيقية بالمستوى المطلوب .

وبين تأييده للعرض السعودي من أجل البحث عن فرص جديدة بعيدا عن موازنة الدولة، وان مقومات الزراعة موجودة كالأراضي الشاسعة والمياه العذبة لا ضير من استخدامها ويمكن أن تشارك دول الجوار بهذا الاستثمار مؤكدا على وجوب الإلتزام بنقاط معينة أهمها السيادة العراقية وعدم التدخل بشؤون البلد والعودة إلى قانون الاستثمار المعدل 13وهو الفيصل في كل هذه الأمور