الصدر يكلف 3 شخصيات بمهمة “لجنة الإصلاح الرياضي”

المستقلة/- كلف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 3 شخصيات رياضية بتولي مهمة لجنة الإصلاح الرياضي.

وذكر مكتب الصدر في بيان: “يكلف الأخوة الاعزاء كل من الحكم الدولي صباح عبد عيدان، اللاعب الدولي الكابتن باسل كوركيس، اللاعب الدولي الكابتن غانم عريبي بتولي مهمة لجنة الإصلاح الرياضي”.

واشترط الصدر بحسب البيان، على أن يكون عملهم من اجل الإصلاح المالي والإداري واستقلال الرياضة العراقية محليا ودوليا وبالتنسيق مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية للاطلاع على مجريات العمل في المفاصل المذكورة في البيان.