الصدر يدعو لفك أسر البنك المركزي من الفساد والمفسدين “فوراً”

المستقلة //… دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة والبرلمان العراقيين لفك أسر البنك المركزي من الفساد والمفسدين “فوراً”.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر، إن “البنك المركزي وكافة البنوك الأخرى أسيرة الفساد والمفسدين، ويجب على الحكومة والبرلمان السعي بالطرق التخصصية لإنهاء ذلك وتحريرها فوراً”.

وأضاف بالقول، “لا يكفي تعويم العملة، فقد يكون ذلك سلاحا ذا حدين، فيخرج العراق من أزمة ليقع بأشد منها، والمتضرر الوحيد هو الشعب بأقواته ولقمته”.

وكان البنك المركزي قد قرر في بيان، السبت، خفض قيمة الدينار العراقي رسميا أمام الدولار، من 1190 ديناراً للدولار الواحد إلى 1450 ديناراً.

https://twitter.com/mu_alsadr/status/1340342007454154753?s=21