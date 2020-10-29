الصدر يدعو لفتح زيارة المرقد النبوي الشريف 

المستقلة /سرى جياد/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدرالمملكة السعودية إلى فتح المجال لزيارة مرقد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة من جميع أنحاء العالم ووفقا للشروط القانونية والصحية .

وقال الصدر في تدوينة له على منصة تويتر على مسلمي العالم ومحبي الإنسانية التوجه لزيارته في أسبوع الولادة والوحدة من ١٢ ربيع الأول إلى ١٧من نفس الشهر من هذا العام وفي كل عام.

وتابع يجب أن تكون هذه الزيارة نصرة وإخلاصا لنبينا ومخرجنا من الظلمات إلى النور ووفاءا له مؤكدا على نبذ الخلافات الطائفية والعودة إلى نهجه الصحيح لعكس صورة جميلة أمام الغرب عنه وعنا.

معربا عن أمله لرفع الغمة عن الأمة الإسلامية .

جاء حديثه من منطلق الوحدة والقوة والدعوة إلى نصرة رسول الله من خلال نقاط أهمها الدعوةلفتح مجال زيارته صلى الله عليه وسلم.