الصدر يدعو الى تنشيط الواقع الزراعي والصناعي والاهتمام بالعملية التربوية

المستقلة /- دعا زعيم التيار الصدر السيد مقتدى الصدر الى ايجاد السبل لتنشيط الواقع الزراعي والصناعي في البلد “.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر، ان العراق بلد الخيرات ماديا ومعنويا .. وما علينا الا ايجاد الطرق والسبل التي تنشط الواقع الزراعي من خلال الايادي العاملة والاراضي الصالحة للزراعة او استصلاحها ومن خلال ايصال الماء والاسمدة وتوفير البذور والتقاوي والشتلات وما شاكل ذلك “.

واضاف :” يجب ارجاع العملية التربوية والتعليمية الى مسارها الصحيح ، ببرنامج صارم يعيد فاعلية التعليم ، وابعاده عن المحسوبيات والترغيب والترهيب “.