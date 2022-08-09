الصدر مغردا في ذكرى العاشر من محرم.. “تالله لا يحكم فينا الفاسد”

الصدر مغردا في ذكرى العاشر من محرم.. “تالله لا يحكم فينا الفاسد”

المستقلة /- علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، في ذكرى العاشر من محرم، قائلاً: “تالله لا يحكم فينا الفاسد”.

وقال الصدر في تدوينة في ذكرى العاشر من محرم و تابعته المستقلة، “قسماً بدمائك يا حيدر.. وبشبلك محزوز المنحر.. تالله لا يحكم فينا (الفاسد).. ومثلي لا يبايع (الفساد)”.

وختم، “أفلا من ناصر ينصرنا !؟”.