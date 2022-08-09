الصدر مغردا في ذكرى العاشر من محرم.. “تالله لا يحكم فينا الفاسد”
المستقلة /- علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، في ذكرى العاشر من محرم، قائلاً: “تالله لا يحكم فينا الفاسد”.
وقال الصدر في تدوينة في ذكرى العاشر من محرم و تابعته المستقلة، “قسماً بدمائك يا حيدر.. وبشبلك محزوز المنحر.. تالله لا يحكم فينا (الفاسد).. ومثلي لا يبايع (الفساد)”.
وختم، “أفلا من ناصر ينصرنا !؟”.
ومضة
قسماً بدمائك يا حيدر
وبشبلك محزوز المنحر..
تالله لا يحكم فينا ( الفاسد )
ومثلي لا يبايع ( الفساد )
أفلا من ناصر ينصرنا !؟
١٠ محرم الحرام ١٤٤٤
حفيد الإمام الحسين
مقتدى الصدر
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) August 9, 2022
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