الصدر مغرداً :حملة برلمانية شديدة اذا لم يصل لقاح كورونا بالموعد المحدد

المستقلة /- سرى جياد/ اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة بالتقصير حول وصول الللقاح في موعده.

وقال الصدر في تغريدته على حساب تويتر “هناك تقصير واضح من الحكومة بخصوص اتخاذ اجراءات سريعة لاستيراد لقاح ضد الوباء المتفشي،متوعداً بالقيام بحملة برلمانية شديدة في حال لم يصل بموعده المحدد.

ونوه الى أن مجانية اللقاح لا تعني أنه لن يكون بعيدا عن أيدي الفاسدين واخذ الاموال من الشعب لحجة او أخرى، كتقديم تطعيمه على الآخرين أو بيعه في الأسواق بصورة غير قانونية وماشاكل ذلك،محذرا باتخاذه مايلزم ضمن الأطر القانونية.

واكد أهمية البدء بتسجيل أسماء المواطنين ابتداءا من المناطق النائية الفقيرة لأنها أشد عرضة للجائحة،وأن التطعيم باللقاح لايكون نهائيا بل يجب الوقاية من المرض كما يقول المختصون وذلك بالابتعاد عن التجمعات والالتزام بالوقاية من خلال الكمامات وماشاكل ذلك.

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