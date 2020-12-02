الصدر : تعدي واضح ضد الله من قبل” ثلة صبيان ” تحاول تشويه سمعة الثوار والمذهب

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة / دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى الإسراع بترميم البيت الشيعي، وتوقيع ميثاق شرف عقائدي وسياسي، لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، إنه في خضم التعدي الواضح والواقع ضد الله ودينه ورسوله وأوليائه من قبل ثلة صبيان لا وعي لهم ولا ورع، تحاول من خلاله تشويه سمعة الثوار والإصلاح والدين والمذهب، مدعومة من قوى الشر الخارجية ومن بعض الشخصيات في الداخل.

وأضاف الصدر، أجد من المصلحة الملحة الإسراع بترميم البيت الشيعي من خلال اجتماعات مكثفة لكتابة ميثاق شرف عقائدي وآخر سياسي، وبمنهج إصلاحي وحدوي نزيه بلا فاسدين ولا تبعيين.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بعد تحولها إلى رجل.. الكندية إلين بيج: أشعر بالخوف من السخرية والعنف

اخبار العراق

افتتاح المدرسة 46 في ميسان

اخبار العراق

 وزيرة الهجرة تدعو الدول المانحة والمنظمات الدولية إلى دعم إنهاء ملف النزوح

اخبار العراق

العراق يسجل 1961 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 حالة وفاة

اخر الاخبار

مجموعة حكومية صينية ترغب الاستثمار في كربلاء

اخر الاخبار

الصدر : تعدي واضح ضد الله من قبل” ثلة صبيان ” تحاول تشويه سمعة الثوار والمذهب

اخر الاخبار

الفنانة نيللي.. تعلن اعتزالها