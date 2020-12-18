الصدر : ترميم البيت الشيعي لا يعني الدخول بقائمة موحدة .. والعبادي لم يكن شجاعاً

الصدر : ترميم البيت الشيعي لا يعني الدخول بقائمة موحدة .. والعبادي لم يكن شجاعاً

المستقلة / – أكد الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أن ترميم البيت الشيعي لا يعني الدخول بقائمة انتخابية موحدة.

وقال العبيدي في حوار متلفز تابعته المستقلة إن “دعم التيار الصدري للعبادي كان دون مقابل ولكن، الاخير لم يكن شجاعاً بمواجهة الفاسدين”.

واضاف أن “قبول التيار الصدري بحكومة العام 2010 كان من أجل استكمال اخراج القوات الامريكية في عام 2011”.

ولفت الى أن “سبب عدم تولي العبادي لولاية ثانية هو عدم رفضه لما صرح به حزب الدعوة بشأن وجود اتفاق بين ائتلاف النصر ودولة القانون لاختيار رئيس الحكومة”.

وبين أن “اصحاب الاجندات لا يريدون تولي التيار الصدري رئاسة الحكومة، كما أنهم يشككون بقدرة الصدريين على تولي رئاسة الوزراء”.

وتحدت العبيدي عن الحشد الشعبي قائلاً: إن “بعض أطراف الحشد الشعبي لم تلتزم بمقررات اجتماع الحنانة”، لافتاً الى أن “حشد العتبات يلتزم بأوامر المرجعية الدينية”.

وأكد أنه “لا يمكن القبول بتحويل الجهاد الى تجارة”.

وشدد على “ضرورة ترميم البيت الشيعي من جميع جوانبه العقائدية والسياسية”، مبيناً أن “لملمة البيت الشيعي لا تعني العودة الى الطائفية او الدخول بقائمة انتخابية موحدة”. (النهاية)