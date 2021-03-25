الصحف الرياضية تكشف شرط بقاء كريستيانو رونالدو في اليوفي

المستقلة /- شكلت لقاءات تصفيات كأس العالم قطر 2022 الخاصة بالمنطقة الأوروبية والتي شهدت تعثر حامل اللقب منتخب فرنسا بالتعادل أمام أوكرانيا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بتعاقدات برشلونة المجانية المحتملة وفوز برشلونة للسيدات على مانشستر سيتي وأولمبيك ليون على باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الإسباني أمام منتخب اليونان في بداية تصفيات كأس العالم 2022 وكتبت :“ قطر تنتظرنا ”

كما تحدثت عن النجم النرويجي مارتين أوديغارد المعار من ريال مدريد لآرسنال وكتبت :“ أوديغارد سيحصل على فرصة ثانية ”.

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على مانشستر سيتي 3-0 في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات وكتبت :“ برشلونة يضع قدما في نصف النهائي ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على فينالدوم وممفيس ديباي لاعبي منتخب هولندا اللذين يسعى برشلونة للتعاقد معهما وكتبت :“ قريبان جدا ”.

كما تحدثت عن إمكانية فقدان برشلونة لأنسو فاتي وكوتينيو حتى نهاية الموسم وكتبت :“ فاتي وكوتينيو يغيبان حتى نهاية الموسم ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء المنتخب الإسباني أمام منتخب اليونان في تصفيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت :“ إسبانيا تبدأ مشوارها نحو قطر ”.

كما اهتمت بفوز برشلونة على مانشستر سيتي 3-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات وكتبت :“ برشلونة يضع قدما في نصف النهائي ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات على مانشستر سيتي 3-0 وكتبت :“ انطلاقة ”

كما تحدثت عن اختيار برشلونة أفضل نادٍ في بداية القرن الحالي وكتبت :“ برشلونة أفضل نادٍ في القرن الحالي ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء منتخب إسبانيا ومنتخب اليونان في تصفيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت :“ مونديال قطر يبدأ اليوم ”.

كما اهتمت بفوز منتخب إسبانيا على سلوفينيا 3-0 في نهائيات أمم أوروبا تحت 21 سنة وكتبت :“ منتخب إسبانيا يبدأ كبيرا ”.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الإسباني أمام منتخب اليونان في بداية تصفيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت :“ الكيلومتر 0 نحو قطر 2022 ”.

كما تحدثت عن فوز برشلونة 3-0 على مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

واهتمت بفوز منتخب إسبانيا على سلوفينيا 3-0 في نهائيات أمم أوروبا لتحت 21 سنة.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الإنجليزي وسان مارينو في تصفيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت :“ طالب غاريث ساوثغيت منتخب إنجلترا برفع الهمة بعد كابوس فيروس كورونا ”.

كما اهتمت بهزيمة منتخب ويلز أمام بلجيكا 3-1 في بداية تصفيات كأس العالم المنطقة الأوروبية.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعادل منتخب فرنسا أمام أوكرانيا 1-1 في بداية تصفيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت :“ الطريق طويل ”.

كما اهتمت بفوز أولمبيك ليون على باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات وكتبت :“ سعداء ليون ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس وكتبت :“ كريستيانو رونالدو سيبقى في يوفنتوس لكنه يرغب في تعزيز صفوف الفريق بلاعبين ”.

كما اهتمت بلقاء المنتخب الإيطالي أمام منتخب إيرلندا الشمالية في تصفيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت :“ بداية مهمة قطر 2022 ، رحلة جيدة إيطاليا ”.