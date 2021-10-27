الصحة : وصول شحنتين من لقاح كورونا من انتاج شركة فايزر ومرفق كوفاكس

المستقلة/-أعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة عن وصول شحنتين جديدتين من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر ومرفق كوفاكس “.

واوضح بيان للوزارة ان دفعة من لقاح pfizer وصلت مساء امس ، و بلغت ٦٤٩،٣٥٠ جرعة عن طريق مطار بغداد الدولي ، في الوقت ذاته تم وصول دفعة اخرى من لقاح فايزر عن طريق مرفق كوفاكس منظمة اليونسيف وبلغت ١٣٣،٣٨٠ جرعة “.

واكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية بأنه تم توزيع الشحنات لكافة المنافذ التلقيحية ومنافذ الصرف في عموم بغداد والمحافظات بما فيها اقليم كردستان”.